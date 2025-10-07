Pep Guardiola registra 250 victorias en la Premier League, ¡la más rápida de la historia!

Inglaterra, Viva – Pep Guardiola Back incidió un récord extraordinario en la arena de la Premier League. Entrenador Manchester City Fue oficialmente el gerente más rápido que alcanzó las 250 victorias, después de traer a su equipo para vencer a Brentford 1-0 en el Brentford Community Stadium, el domingo 5 de octubre de 2025.

La delgada victoria no solo aseguró tres puntos importantes adicionales para City, sino que también confirmó la posición de Guardiola en las filas de los mejores gerentes de todos los tiempos de la Premier League.

Registro sensacional de Guardiola

Según los datos publicados por la página oficial de Manchester City, la victoria sobre Brentford fue la 250ª victoria de PEP en la competencia de la Premier League. Sorprendentemente, alcanzó ese número en solo 349 partidos.

La nota hace de Guardiola el entrenador más rápido en la historia de la liga para alcanzar el hito, más allá de dos leyendas:

Es decir, Guardiola tiene 55 partidos más rápido que Ferguson y 74 partidos más rápido que Wenger.

Relación de victoria impresionante

Guardiola registró un récord ganador extraordinario con una proporción del 71.6 por ciento.

Detalles:

Ganar: 250 veces

Serie: 50 veces

Perder: 49 veces

Con este número, Guardiola confirma cada vez más su dominio en la liga más competitiva del mundo.

Comentarios de Pep Guardiola

En la entrevista después del partido, Guardiola enfatizó que este éxito no ocurriría sin el arduo trabajo de todo el equipo.

«Este registro pertenece a todos los jugadores y al personal. Hemos estado juntos durante bastante tiempo y siempre luchamos por desempeñarse constantemente en esta liga muy difícil», dijo Guardiola en el sitio web oficial de Manchester City.

También elogió el rendimiento de los niños de crianza que se desempeñaron sólidamente a pesar de tener que enfrentar una fuerte presión en la sede de Brentford.

«Sabemos que Brentford siempre es un oponente difícil. Pero el equipo juega disciplinado y paciente. El objetivo es el resultado de una cooperación extraordinaria», agregó.

Consistencia innegable

Desde que llegó a Manchester City en 2016, Guardiola ha convertido la cara del club en una máquina de victoria. En nueve temporadas, ofreció:

5 títulos de la Premier League

2 cuatro cuatro

4 tazas de liga

1 campeón de la liga

Ahora, este 250 récord ganador se suma a la larga lista de logros en Inglaterra.