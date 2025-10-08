Peor aún, los seguidores de la selección nacional de Indonesia tienen dificultades para entrar a la sede de Arabia Saudita

VIVA – Un ambiente cálido coloreó el partido entre Arabia Saudita y Arabia Saudita. Equipo Nacional Indonesia en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025.

Lea también: La sádica selección nacional de Indonesia es sometida al PHP de Arabia Saudita



Cientos partidarios Se dice que Garuda tuvo dificultades para entrar al estadio apenas una hora antes del inicio del crucial partido de clasificación para el Mundial 2026 en la zona asiática.

Este incidente surgió por primera vez después de que la novia del defensor Selección Nacional de IndonesiaJustin Hubner, concretamente Jeniffer Coppen, subió su denuncia a través de Instagram Story. Él y la afición rojiblanca admitieron que fue difícil entrar a la zona del estadio.

Lea también: El rápido gol de Kevin Diks respondió: Arabia Saudita vs Selección de Indonesia 1-1



«¡Arabia Saudita! Todos nosotros, los fanáticos indonesios, fuimos jugados desde la tercera puerta, de regreso a la primera, nuevamente a la tercera y luego a la quinta. ¡Estábamos atrapados! Nadie pudo entrar. ¡Haciendo trampa! Deliberadamente queríamos llegar tarde para apoyar a Indonesia. ¡Loco!» Jeniffer escribió en tono molesto.

La cosa no terminó ahí, Jeniffer también agregó que la situación se estaba saliendo de control antes de que comenzara el partido. «¡Estamos todos atrapados! No puedo iniciar sesión, falta casi 1 hora para el juego», escribió nuevamente.

Lea también: El embajador de Indonesia participa en la celebración; arde el apoyo a la selección nacional de Indonesia en Qatar



La carga inmediatamente se volvió viral en las redes sociales. Varios vídeos muestran a los aficionados indonesios bloqueados en la entrada del estadio. Algunos internautas incluso admitieron que habían denunciado este incidente ante la FIFA y la AFC porque lo consideraban injusto.

«A los aficionados indonesios no se les permite entrar al estadio. Informe a la FIFA. Realmente es una trampa», escribió un internauta.

«Diszholimi», dijo otro relato.

Hasta el inicio a las 20.15 hora de Jeddah o a las 00.15 WIB, la situación en el estadio todavía era acalorada. Muchos aficionados admitieron que sólo pudieron entrar cuando el partido casi había comenzado.

Por otro lado, la selección de Indonesia tuvo que tragar un trago amargo en este partido tras perder por 2-3. De hecho, los hombres de Patrick Kluivert se habían adelantado mediante un penalti de Kevin Diks. Sin embargo, el equipo local supo recuperarse para darle la vuelta a la situación.