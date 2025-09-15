





La mejor empresa ha anunciado extensos acuerdos de transporte para la anual Fair Mount Mary en Bandra, que comenzó el domingo y está programado para correr hasta el próximo domingo 21 de septiembre.

La Feria Mount Mary, o Bandra Fair, atrae a miles de devotos y visitantes de toda la ciudad y más allá. Best actualmente opera 374 servicios de autobuses adicionales entre Bandra Station y Hill Road durante esta semana. Además de estos servicios especiales, hay autobuses adicionales desplegados en varias rutas existentes.

Si bien todos somos para los miles de visitantes que abarrotan la feria con más acceso y más autobuses para llegar a la feria, esperamos que generalmente haya un aumento en los autobuses durante todo el año.

Hemos visto una verdadera caída en el número de Big Red en nuestras calles. Los tiempos de espera en las paradas de autobús se han vuelto agonizantes. Muchos autobuses se están moviendo hacia las rutas de ‘alimentador’, desde un servicio de transporte o centro en lugar de llevar a los viajeros de un destino al siguiente. Mientras la escena de transporte de Mumbai está evolucionando y actualizando para absorber más multitudes, el autobús aún puede ser una pieza muy importante de nuestros viajes. Es el servicio el que garantiza la conectividad de principio a fin.

Este espacio de edición a menudo ha resaltado cómo el autobús ha demostrado ser el MR o la MS de la ciudad (sin disparidad de género aquí) confiable incluso en las lluvias cuando la ciudad está inundada. Debido a su tamaño, puede y, a menudo, puede atravesar las aguas y, aunque lento, asegura que llegue su destino eventualmente.

Si bien cambiar la tecnología de autobuses está bien, ciertamente necesitamos números robustos en nuestras carreteras. Los expertos en viajes hoy hablan sobre su paseos en autobús en el pasado y nostálgicamente. Creemos que el autobús todavía tiene un lugar en nuestras carreteras y necesitamos números para reforzar esto.





