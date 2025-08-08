Entre las colaboraciones musicales de alto perfil de Paul McCartney en la década de 1980 «,»Ébano y marfil«Es considerado por muchos los peores. Pero sus tres minutos y 45 segundos palidecen en comparación con los insoportables 86 que se necesitan para ver Jim Hosking‘s 2025 película del mismo nombre.

Del escritor y director de la película de terror de culto «The Greasy Strangler», «Ebony and Ivory» parodia los eventos que llevaron al legendario equipo de 1982 entre McCartney y Stevie Wonder. Sin embargo, incluso para los estándares sueltos de la sátira cultural o incluso más suelto, del arte externo, este dos positivo sobre McCartney y Wonder Butting Heads en una cabaña sobre la mullo de Kintyre antes de grabar la canción que encabeza la lista es brutalmente inaccesible, un cortometraje de natación adulto estirado, ya sea a través de la desesperación o el voluntad de el deseo voluntario, para presentar una duración.

Sky Elobar y Gil Gex, estrellas de las películas anteriores de Hosking, interpretan a los artistas británicos y estadounidenses. Después de que Stevie (GEX) llega a un bote de remos desde el otro lado del Océano Atlántico, Pablo lo invita a su casa costera, donde los dos splitan verbalmente mientras cenan en comidas vegetarianas producidas por la antigua esposa de Beatle, que está convenientemente lejos durante el fin de semana (aún más convenientemente para la actriz desafortunada cuya résume podría haber sido masturbada). Después de un viaje al mar, Stevie casi se ahoga, lo que lleva a su solicitud de un orden extremadamente preciso de chocolate caliente (ciertamente delicioso) que rápidamente se convierte en una confrontación que amenaza con arruinar su asociación creativa antes de que incluso comenzara.

Como lo demuestran películas como «The Greatest Night in Pop» de Bao Nguyen, un documental sobre la grabación de «We Are the World», la mythmaking de la música puede ser un entretenimiento fascinante, ya sea que lo acerque o reinventarlo por completo. Y sería una cosa si Hosking intentara, por ejemplo, dramatizar una conversación apócrifa entre McCartney y preguntarme que nadie había podido verificar o refutar.

Pero según la historia contada aquí, sería generoso suponer que la crónica de Hosking de este momento a menudo derivado en la composición de canciones estaba destinado a servir como historia revisionista, mucho menos una deconstrucción de la iconografía pop de estas dos luminarias musicales. En cambio, su enfoque se siente más como un boceto «Tim & Eric Awesome Show, Great Job» que una narrativa real, y sus estrellas son aún más aficionadas en la pantalla que los no profesionales reales que Heidecker y Wareheim lanzan en su programa.

Nadie debería esperar una suplantación uniforme de la pelusa de McCartney y la maravilla beatífica, pero los dos ni siquiera parecen llegar a un acuerdo sobre si Gex está destinado o no a ser ciego o no. Él y Elobar Mirace, gruñen y gesticulado el uno al otro, repitiendo el diálogo hasta que se vuelve insoportable cuando la audiencia suplica internamente algo, cualquier cosa, que suceda. ¿Es un deslizamiento en miniatura hecho a mano construido para entregar pepitas vegetarianas en la boca de Stevie Wonder una idea caprichosa lo suficientemente estúpida como para capturar su interés? Si es así, esta película podría ser para ti. Para el resto de nosotros, ver a Stevie ladrar a sus padres (también interpretado por Gex) durante varios minutos después de obtener «los giros» de fumar un «doobie-woobie» no es probable que haga el trabajo.

Por el contrario, hay una secuencia prolongada en la que un elobar y GEX desnudos corren al balancear sus genitales al sonido del punto brillante de la película, su partitura electrónica funky del compositor Andrew Hung. Pero si aún no has comenzado a gritar «¡Santo infierno, por favor haz algo!» Al final de Tête-à-tête de Paul y Stevie sobre el nombre de la articulación inductora de «giros» que comparten, la eventual comunión que los dos tienen con un anfibio gigante y el diálogo climático entre una oveja negra y una oveja blanca que inspira su exitosa canción no será redimir el viaje que los espectadores de Viaje han pagado a Embark.

Más que nunca, y especialmente con un panorama de rutas de distribución, parece que las películas de bajo presupuesto tienen la oportunidad de ser idiosincrásicos y transgresivos en su búsqueda de audiencias. Seleccionar un momento cultural de la vida real como inspiración se siente como una excelente manera de casarse con una sensibilidad extraña con algo al menos potencialmente comercial. Con ese fin, es admirable que la guijaría SpectreVision de Elijah Wood apoye proyectos como este que existen muy lejos del espectro de la narración convencional.