Pensando que era basura, los residentes de Bekasi se sorprendieron al ver el contenido de la bolsa de plástico colgada en el portal.

kota BekasiVIVA – Los residentes de Pekayon, en el sur de Bekasi, en la ciudad de Bekasi, quedaron conmocionados por un trágico incidente. A bolsillo La bolsa de plástico negra que colgaba del poste del portal del callejón del pueblo resultó estar llena de él. cadáver bebé Mujer.

Lea también: Momentos en que la madre y el bebé mueren en la sala de oración de Kalideres, ¿cuál es la causa?



El incidente ocurrió el domingo 19 de octubre de 2025, temprano en la mañana, alrededor de las 02.30 WIB. Un vecino que pasaba por el lugar sospechó al ver un paquete negro colgado del portal de la carretera. Cuando se acercó, inmediatamente apareció un fuerte olor.

«El testigo cruzó el TKP (escena del crimen) y luego vio una bolsa colgada del portal, y cuando revisó contenía un bebé muerto», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública de la Policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía Reonald Simanjuntak, el martes 21 de octubre de 2025.

Lea también: Terapeuta encontrada muerta en un terreno baldío en Pejaten supuestamente saltó desde el quinto piso porque quería escapar





AKBP Ronald TS Simanjuntak

Los agentes de policía del sur de Bekasi que acudieron al lugar llevaron inmediatamente a cabo una investigación de la escena del crimen y evacuaron el cuerpo del pobre bebé. Según los resultados del examen inicial, no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la víctima.

Lea también: El misterio de la muerte de una bella terapeuta en un terreno baldío en Pejaten, tiene una herida en el estómago y la barbilla



«No quedan cicatrices de la violencia física», afirmó Ronald.

Aun así, la trágica forma en que se deshizo del bebé dejó a los residentes devastados. Se sospecha fuertemente que el bebé acababa de nacer antes de ser arrojado al poste del portal del callejón.

Este caso está ahora a cargo de la policía del sur de Bekasi. Actualmente, la policía está buscando al perpetrador que tuvo el corazón de abandonar a este bebé inocente.

«El caso aún está bajo investigación», subrayó Ronald.