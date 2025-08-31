Pensamientos callejeros en la ciudad compasiva







Parece que hemos sido muy civilizados y sensibilizados hace un siglo. Cuando los disturbios de perros de Bombay de 1832 provocaron un claro ejemplo temprano de protección pública de animales, lo que resultó en la construcción del refugio de animales de Panjrapole en 1834 en Bhuleshwar. Protestando la política del gobierno británico a los callejeros de masacre, dos setias de la ciudad de corazón a la vanguardia de financiar esta instalación, Sir Jamsetjee Jeezeebhoy y Amichand Shah – Ralló a los amantes de los animales para hacer campaña contra el mando de la administración de librar a la ciudad de Strays.

Reaccionando a la reciente decisión de la Corte Suprema (ahora enmendada) ordenando que Delhi se extienda fuera de las calles y en refugios, Abodh Aras, CEO del bienestar de los perros callejeros (WSD), en un artículo en línea para el desplazamiento, explica que la reducción no logra el objetivo de una reducción en la población de la calle. El éxito de los esfuerzos sostenidos de esterilización de perros de Bombay se refleja tanto en los datos oficiales como en la realidad de ver cómo los cachorros y los perros embarazados son una vista más rara hoy en día.

Abodh Aras, CEO del bienestar de los perros callejeros, con Lola en Marine Drive

“Lo que tienes en Mumbai hoy es un establo y, en muchas áreas, una disminución, no rabid perro callejero Población «, observa Aras.» La participación comunitaria ha jugado un papel vital. Las personas que alimentan a los animales comunitarios y los cuidan están haciendo un excelente servicio para que sean más accesibles cuando el BMC o la organización no gubernamental Van llega a atraparlos para la esterilización o por vacunación contra la rabia. Ahora hay más personas que adoptan perros callejeros, cariñosamente llamados indies. Las razones de este cambio son variadas, desde una mayor conciencia sobre la crueldad de los ‘molinos de cachorros’ hasta el reconocimiento de las ventajas de mantener un indie: adaptabilidad, resiliencia natural e inteligencia «.

Kalu el mestizo en los escalones del cine regal, Colaba

Mostrando ampliamente los tres rasgos enumerados anteriormente, Kalu el perro vagabundo, por ejemplo, abordó con confianza el transporte público antes de regresar a su base de operaciones de Colaba. Daisy Sidhwa de WSD, que es de la familia de cine regal allí, dice: «Falión con corea inducida por el duendes, este mestizo fue recuperado después de que desapareció de sus lugares de reunión regulares: la entrada del cine y la salida de CCD-Barista alrededor de la esquina de la construcción donde fue alimentado por extranjeros a quienes se puse aficionada». A menudo se desprendió para explorar CSMT, Navy Nagar y Fort, una vez desapareció durante seis días. Un vendedor de coco de Colaba rastreó a Kalu en Bhayandar, donde vivía. Kalu había saltado felizmente a bordo de un tren a este suburbio del norte del norte.

Vendedores de coco. Chaiwalas. Paanwalas. Chaatwalas. Phoolwalas. Raddiwalas. Cobladores. Vendedores de periódicos. Héroes locales de cuidados, traen compasión a las calles malas. Guardar restos de alimentos para callejeros hambrientos. Venciales con suéteres improvisados ​​cortados de bolsas Gunny. Buscando veterinarios que cobran tarifas razonables.

«Esta ciudad es particularmente compasiva con los animales. Su potencia de fusión de culturas fomenta la tolerancia y la calidez», dijo Aras en una edición anterior de esta columna. «Nuestras experiencias se convierten en ecualizadores, como el vínculo de los trenes locales y los vendedores ambulantes del pavimento. Dentro de una ciudad de clase trabajadora, como la nuestra, los animales se encuentran orgánicamente en los espacios en los que trabajamos o viven. Cada criatura tiene una historia y una relación con nosotros. No son sin nombre o sin facilidad.

Aras tiene una asociación de larga data con Café iraní perros y gatos. «Iría con mi abuelo al restaurante persa en Grant Road para Tea y Brun», recuerda. «Con WSD, experimenté la gentileza de estos espacios hacia los animales de la calle. Los propietarios los recibieron, llamándonos a atender su tratamiento, en Bastani, Britannia, Brabourne, Mondegar, Ideal Corner, B Merwan, Majestic y Paradise. El pandemic fue malos para los humanos y los animales cerrados y las construcciones selladas que los dejaron entregándose por las semanas inicial. nosotros, entonces los animales. Solo una vez un Chaiwala agotado en Fort reveló que no había comido durante tres días enteros.

Un gadabout que se siente completamente en casa en CDLP es Cherry, ya sea que se encuentre dando vueltas dentro de CDLP o saludando con entusiasmo a los patrocinadores que entran. Traído como un cachorro por una familia que vive en la calle que vive al final del carril, ha disfrutado de las mesas de tea de la Birmania del Etery desde que abrió en 1935.

El conductista del perro Niharika Gandhi en Powai cuenta una historia increíble. «Los milagros pueden provenir de los errores. Zeus es un perro cuya determinación de buscar un destino nuevo me lo trajo de vuelta, dos veces por el abandono», dice ella. Gandhi lo llamó Zeus, después de haberlo visto sentado majestuosamente, divididos y silenciosos lágrimas rodando por las mejillas peludas. Se convirtió en un adoptante de Hiranandani Gardens, enamorados de ella y de los conductores de Rickshaw estacionados en el stand. Los vendedores de vegetales de Eden Market Gully lo alimentaron con las zanahorias y lo apodaron de diversas maneras: Lal Sahib, Raja Beta y Goldie.

Niharika Gandhi con Zeus (derecha) en Powai

Seis meses después de la esterilización, Zeus se quedó nuevamente, en la jungla de Aarey. Bastante acostumbrado a los rickshaws, cojeó en uno, negándose a bajar hasta su destino, Kora Kendra en Borivli. Gandhi dice: «Sabemos esto por Gargi, que dirige una perrera de embarque allí. Viajó en un Rick propiedad de un Yadav. ¡El mismo yadav que transportaba a Zeus desde Aarey a Borivli. Dejando cárgicas en la perrera, dijo que un perro de chocolate brillante tenía un viaje largo en su vehículo. Noticias de Zeus se fue a través de la perrera. Nos puse en contacto con Gargi a través de una cadena de simpatizantes.

Las perros pacíficas, más dados para el reposo, que no causan molestias de ningún tipo, continúan robando corazones. Al igual que Rambo, el Labrador, familiar para los clientes en la popular esquina ideal en Hornby View Building en la esquina de un carril en DN Road. «Tenía algo en sus ojos que tiró de todos», dice Parvez Patel, un compañero de café. «Comenzó a entrar en la pandemia, protegido por erizos cuya carpa improvisada compartió. Nunca fue un disturbio».

Rambo se trasladó entre la esquina ideal y el mocambo, que eran muy cálidamente receptivos, ya que la mayoría de los cafés iraníes son para criaturas de cuatro patas. Alimentadas con comidas de huesos de pollo y sopa de cordero llenas de proteínas en el restaurante de Patel y especialmente bien atendido por su empleado Nelson, el callejero de repente desapareció. «Koi Gaadi Mein Uthake Usko le Gaya», fue cómo algunos lugareños describieron la desaparición.

Luego hay otro Rambo entrañablemente perezoso, fácilmente reconocido por los fieles regulares en el pozo Bhikha Behram en Churchgate, que es sagrado para Parsis. A las 11 de las mañanas de lunes a viernes, Rambo y Rosie, amando nada más que ir al sol bajo el patio del pozo de piedra de 300 años, espera para saludar a su amigo canino Bambi aquí. «Bambi y yo nos vamos todos los días, para presentar mis respetos y ella para conocer a sus amigos. Es un hallazgo covid», dice su dueño Shiraz Kotwal, viviendo en el vecindario, frente a la Maidan ovalada. «Arre Wah Bambi Aavi, Biscuit Laavo», escucho que los retenedores de este sitio histórico dicen en el momento en que la miran entrar en el complejo del pozo. A lo que Rosie responde con un gruñido territorial bajo, mientras que Rambo emite un «woof» más amigable.

Al ver cómo se desarrolla la escena, recuerdo que Sidhwa dice: «La felicidad de los callejeros depende de su cercanía con los humanos». Rani, un debilitamiento de un cachorro en la sede de la policía estatal frente al Regal, siendo un caso en cuestión. Ella construyó su fuerza y ​​se puso en broma de tónicos y tomó chai de las tazas de papel que la amable policías la vertieron. Cuando ella comenzó a cavar francionalmente sus parterables, mantuvieron vigilancia durante el día. Pero por la noche Sidhwa la llevó a su casa. Seis meses después del acuerdo, los hombres de uniforme solicitaron a Rani de regreso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, «Kyonki Woh Bahut Achha Chowki Karti Hai».

Necesitamos no decir nada más. Bendito del perro.

El autor publicado Meher Marfatia escribe quincenalmente sobre todo lo que hace que su amor Mumbai y Adore Bombay. Puede comunicarse con ella en meher.marfatia@mid-day.com/www.meher marfatia.com





