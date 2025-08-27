Pensamientos aleatorios sobre el matrimonio …







Sintomáticamente, ¿cómo diagnosticas una amistad?

Tengo una teoría. Es cuando dos personas se vuelven naturalmente desinhibidas, a veces siendo sus seres más estúpidos; Tal que, olviden que otros observan, apenas pueden vigilar a sí mismos, en la compañía del otro.

Ahí es cuando sabes, son verdaderamente amigos. Es un momento crucial. Podrían conocerse durante años y nunca llegar a este punto. Podrías alcanzar este nivel en poco tiempo también.

Es orgánico.

Técnicamente, un matrimonio moderno está destinado a ser la amistad, primero. Si emerge del amor, eso amistad existe desde el primer día.

Si se arregla, de una manera desi, supongo, se desarrolla, con el tiempo. De cualquier manera, ¿cómo se desarrolla esta amistad, en comparación con la otra, en ocasiones, en público?

Seguramente, te atrapan involuntariamente entre una pareja casada tensa, peleando en compañía de amigos, familiares, incluso extraños (en un bar, restaurante, tren, vuelo, etc.).

Es ligeramente inquietante presenciar cómo su comodidad de ser desinhibida desciende a la mezquindad casual, con la familiaridad criando tanto desprecio, que se van el uno al otro, sacando los detalles más vergonzosos, ¡totalmente sin importancia de quién más está viendo!

Especialmente con mayor parejas casadasTe das cuenta, esto se convierte en una rutina oral de Tom & Jerry, Beavis & Butthead. Independientemente de los demás en la habitación.

No, no evitas a esas parejas (si son amigos). De alguna manera, buscas comedia en esa situación para aligerar el momento para todos.

Tal es cómo la secuencia de fiesta honesta e hilarante de calentamiento de la casa, al igual que el resto de la película, se desencadena en The Roses de Jay Roach (se abre en los cines, el 29 de agosto).

En el sentido de que la pareja madura y casada en la película, Benedict Cumberbatch, de 49 años, y Olivia Colman, de 51 años, se detienen para empujarse verbalmente del borde.

Los amigos en el elegante comedor pueden no tener a dónde mirar. Continúan separando las bromas de la amargura, trayendo sus propios chistes a la mesa. ¡Lugar dura!

Como se esperaba de Roach (Serie de Austin Powers, Meet the Padres), las Roses es una comedia o dramas de un poco de negro, por así decirlo.

Aunque apenas es una caricatura de la caricatura del matrimonio que se trata de control como la Guerra de las Rosas (1989) de la que es una nueva versión; Adaptado de un 1981, la novela de Warren Adler con el mismo nombre.

Suficiente agua está volada bajo el puente para ver con las relaciones de género, de hecho, el matrimonio como institución, desde la década de 1980 hasta 2025.

Lo que observamos en las rosas es la pareja principal, principal, que se ocupa de la reversión de los roles tradicionales dentro del matrimonio. Cumberbatch juega un top arquitecto; Colman es un chef subestimado. Tienen dos hijos.

Como resultado en la trama de la imagen: una carrera despega y los otros tanques, debido a un tornado, durante la misma noche.

Como en, el arquitecto pierde su representante de toda la vida, porque la tormenta destruye su nuevo monumento elegante, mientras que la gente descubre el restaurante del chef, porque no tenían a dónde ir.

Y así, la esposa va, desde una junta de cangrejo muerta, a colgar con David Chang, tener a Ian McKellen como un restaurante potencial, la sesión de fotos de la revista New York, una cadena de restaurantes, James Beard Awards (Oscar de la industria alimentaria) … El esposo va a casa para criar hijos.

Aquí hay algo que no cambiará sobre las amistades; décadas, a pesar de las cosas. Por lo general, se comparte entre iguales.

Lo sé, la igualdad es un espejismo. Y esa psicología sugiere que inevitablemente hay un líder y seguidor. Pero me refiero a la percepción de la igualdad en nuestras mentes conscientes.

¿Es incluso humanamente posible resistir la envidia profunda, cuando la vida profesional de un cónyuge se eleva simultáneamente cuando el otro se ve obligado a raspar seis pies debajo? En las rosas, se nota, el chico lo intenta.

No ayuda, cuando tanto el esposo como la esposa aparecen «narcisistas» con su «ombligo» como «centro del universo». ¿Se aman? ¡Ciertamente se merecen el ego del otro!

Además, la amistad retrocede, una vez que dejas de compartir. Este resentimiento de mediana edad, tan antiguo como una estrella nace/Abhimaan, debería ser lo opuesto al romance.

Lo que sigue es una película de dos actores que te encantará, para ambos, para sobrevivir a cuán profundamente sus personajes odian (entre sí).

He estado encontrando Cumberbatch, subestimado; Después de su película de Super Spy de la Guerra Fría, The Courier (2020), apenas recibió el aviso que merecía.

Francamente, habría disfrutado aún más las rosas, si no fuera una comedia extravagante, sino algo más creíble (de los que regularmente detectas olor, de todos modos).

En la línea de, por ejemplo, el camino revolucionario de Sam Mendes (2008), la historia de matrimonio de Noah Baumbach (2019), las escenas de Hagai Levi de un matrimonio (2021) …

Pero, de nuevo, ¿qué es el humor, si no la tragedia del otro lado? ¿bien? Tuve una explosión menor volando a ambos. Hay un lamento obvio dentro de las rosas.

No es que tenga fuertes opiniones sobre el matrimonio como institución, y mucho menos su desglose; habiendo pasado por ninguno de los dos, hasta ahora.

Es divertido para mí, cuando la gente pregunta: «¿Por qué estás soltero?» No puedo recordar haber preguntado a un pareja«¿Por qué te casaste?» Puede decir cómo el matrimonio, para una familia, es la primera unidad de la sociedad, elevando el

generación posterior.

Los niños en las rosas están más felices para que sus padres se separen. Pueden amar a ambos mejor. ¿En cuanto a cómo los demás en la película continúan durante años? «Inercia», dice la amiga de la pareja principal.

Mayank Shekhar intenta dar sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @Mayankw14 Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

