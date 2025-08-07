Pensado en reunirse, Ridwan Kamil y Lisa Mariana separaron el piso durante la prueba de ADN en Bareskrim

Yakarta, Viva – Ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilaparentemente no tuvo tiempo de reunirse directamente con las celebridades Lisa Mariana Mientras se somete a Tes ADN en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Ambos vinieron para el mismo beneficio, a saber, el muestreo genético para la prueba de los casos de difamación. Sin embargo, el proceso de muestreo se lleva a cabo en una habitación diferente, incluso en el mismo piso.

«La prueba de ADN fue diferente en la habitación. Lisa Mariana y su hijo en el piso 16. Pak Ridwan Kamil en el piso 15», dijo la autoridad legal Ridwan Kamil, musulmana Jaya, jueves 7 de agosto de 2025.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Explicó que la separación de la sala era parte de los procedimientos de investigación estándar que habían sido regulados por el investigador de investigación penal. El objetivo es garantizar el proceso de ejecutar transparente y profesional.

«Todo se debe a la dirección del investigador. Seguimos al investigador SOP. Como abogado, todos obedecen lo que desean Bareskrim porque en aras de la certeza legal. Por el bien de ningún secreto. Porque todo fue presenciado por las partes», dijo.

Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.