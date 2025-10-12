Pengprov provincial ecuestre de tiro con arco de Java Central inaugurado oficialmente

VIVA – Presidente de la Federación Nacional Unida Deporte Equitación En toda Indonesia (Pordasí) Tiro con arco ecuestre, Triwatty Marciano, confirmó e inauguró oficialmente al Presidente de la Dirección Provincial (Pengprov) de Tiro con arco ecuestre de Java Central, Azharudin Sadzali, en Semarang, Java Central, el domingo 12 de octubre de 2025.

La ceremonia de inauguración tuvo lugar solemnemente y contó con la presencia de varias personalidades importantes, entre ellos representantes del Gobernador de Java Central Ahmad Luthfi, quien estuvo representado por la Dispora de la provincia de Java Central Nicko Ardi, personal experto de Ketum. CABALLOS El General de División Central TNI Kukuh Surya, así como el Vicepresidente General II de Java Central KONI Sudjatmiko, que representó al Presidente General de KONI de Java Central, Bona Ventura Sulistiana.

En esa ocasión, Nicko Ardi destacó el pleno apoyo del Gobierno Provincial de Java Central al progreso del deporte, incluida la rama de tiro con arco ecuestre.

«El gobierno de Java Central continúa fomentando el desarrollo del deporte y apoya todos los niveles deportivos para proporcionar el mejor entrenamiento a los atletas, con el fin de mejorar el rendimiento y la condición física de la comunidad», dijo.

Mientras tanto, el vicepresidente de KONI Central Java, II Sudjatmiko, transmitió un mensaje a la nueva dirección para que mantenga la unidad y el entusiasmo por lograr logros.

«Esta inauguración es la historia de la organización para continuar la lucha. Esperamos que el Departamento de Tiro con Arco Ecuestre de la provincia de Java Central pueda fomentar el entusiasmo y mejorar los logros deportivos a nivel regional, nacional e internacional», dijo.

Deportes ecuestres El tiro con arco tiene una larga historia en Indonesia. Además de estar llena de valores culturales y espirituales, esta rama también tiene un gran potencial de desarrollo en el turismo deportivo y la industria del deporte.

Como deporte sunnah en el Islam, el tiro con arco ecuestre es muy relevante para la gente de Java Central, que es predominantemente musulmana. Con más de 5.000 internados islámicos en esta provincia, las oportunidades para el desarrollo comunitario y basado en internados islámicos están ampliamente abiertas.

El mayor general del TNI Kukuh Surya, personal experto del presidente del KONI central, evaluó esta inauguración como un hito inicial en el progreso del deporte del tiro con arco ecuestre en Java Central.

«Esta inauguración es el impulso inicial para el desarrollo del deporte del tiro con arco ecuestre. El objetivo es reclutar y desarrollar a los mejores atletas a través de una competencia escalonada y continua», dijo.

También recordó que cada desafío no debe utilizarse como un obstáculo. «Espero que todos los administradores puedan concentrarse en mejorar el desempeño. Se debe preparar inmediatamente un programa de trabajo para que en el futuro esté más organizado», subrayó.