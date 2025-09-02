Pemprov Yakarta Tipning-Getting el 5225 de septiembre

JacartaVIVA – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta no implementa el sistema extraño Para vehículos privados en varias carreteras en Yakarta el viernes 5 de septiembre de 2025 porque coincide con las vacaciones nacionales Profeta Maulid Muhammad vio.

«El viernes Gage (incluso Odd) no se aplica», dijo el jefe de la agencia de transporte de DKI Jakarta Syafrin Liputo a través de mensajes cortos recibidos en Yakarta el martes.

La eliminación del sistema está de acuerdo con el gobernador del Reglamento de DKI Jakarta número 88 de 2019 Artículo 3 Párrafo 3 que establece que el sistema extraño no se impone los sábados, domingos y vacaciones nacionales determinadas por el decreto presidencial.

In addition, the decision on the even -odd procurement was also based on a Joint Decree of the Minister of Religion Number 933 of 2025, Minister of Manpower Number 1 of 2025 and Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 3 of 2025 concerning Amendments to the Joint Decree of the Minister of Religion, the Minister of Manpower, and the Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform Number 1017 Leave juntos en 2025.

Sin embargo, el Departamento de Transporte de DKI Jakarta todavía apeló al público que cumpliera con las señales de tráfico y priorizara la seguridad en la carretera.

Como se sabe, incluso los sistemas impares generalmente se implementan en 25 carreteras en Yakarta para controlar el uso de vehículos privados, en lugar de sistemas electrónicos de carreteras pagadas o precios electrónicos de carretera (ERP).

En el centro de Yakarta incluye a Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin y Jalan Jenderal Sudirman.

Luego, Salemba Raya Road, West Side y Jalan Salemba Raya, East Side (a partir de la intersección de la calle Paseban Raya a Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Station, Jalan Pintu Besar Selatan y Jalan Gunung Sahari.

Bogor City Aplicar, incluso cada fin de semana

En el sur de Yakarta, se aplicó sobre Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto y Jalan Hr Rasuna.

Mientras que en West Yakarta y East Yakarta, a saber, Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan Mt Haryono, Jalan Di Pandjaitan y Jalan Jenderal A Yani. (Hormiga)