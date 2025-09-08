Pemotor viral mató a la caída supuestamente arrojando residentes cuando disolvió la acción racial salvaje

Brebes, Viva – Un piloto de motocicletas sospechaba que estuviera involucrado en una acción de carreras salvaje en Bumiayu Ring Road, Brebes Regency, Central Java, cayó de su motocicleta el domingo (07/07/2025).

Leer también: La moto fue asesinada supuestamente acelerando la acera en Depok



Sin embargo, desde el video que circula, parece que la víctima que viajaba en una motocicleta, de repente bloqueada por varios residentes y víctimas golpeadas al lanzar hasta que se cayeron.

La víctima, conocida por tener el hombre inicial, los estudiantes de las escuelas vocacionales estatales en el distrito de Tonjong murieron después de ser llevado de urgencia al Hospital Bumiayu debido a lesiones en el jefe derecho.

Leer también: La moto fue asesinada después de golpear al separador Transjakarta en el oeste de Yakarta, esta es la cronología





La moto murió cayó en Brebes, Java Central. Foto : Captura de pantalla de redes sociales

Información compilada en el campo, inicialmente la víctima murió en un accidente. Pero después de un video viral, se conoció un accidente como resultado de ser inflado por los residentes.

Leer también: La moto fue asesinada por Fortuner, después de ser determinada



Además, hubo heridos graves a la derecha de la cabeza de la víctima. La familia finalmente informó el caso de la muerte del hombre a la policía local.

Se planea que la víctima que anteriormente fue enterrada por la familia el domingo pasado. Se planea que hoy la tumba será demolida para una autopsia del equipo de la Policía Regional de la Policía Central de Java.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal AKP Resandro Handriajati Cuando se contactó a través de su teléfono celular el lunes (08/08/2025) por la tarde, confirmó la existencia del incidente. Todavía está investigando la muerte de los estudiantes de los estudiantes vocacionales.

«Todavía estamos investigando la muerte del estudiante, que originalmente se informó como una víctima de accidentes», concluyó Resandro. (Tri Handoko/Tvone/Brebes)