Pelita Water y Byd Haka Auto compartirán autos eléctricos, anote las condiciones

Yakarta, Viva – Encendedor Volver para celebrar el programa ‘Pelita Air High Spender’ desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026, para proporcionar experiencias especiales y aprecio por los clientes por su confianza en los servicios de vuelo de Pelita Air.

Directora de Pelita Air, dijo Dendy Kurniawan, en el programa que también participó Byd Haka Auto, su partido quiere mostrar una forma de apoyo para el desarrollo de un ecosistema de vehículos eléctricos respetuoso con el medio ambiente en Indonesia.

«A través de este programa, los clientes tienen la oportunidad de ganar el gran premio en el formulario Auto eléctrico BYD Type Seal Performance, Dolphin Dynamic y Atto 1 Dynamic, así como varios otros premios interesantes «, dijo Dendy en su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.

Dijo que el gran premio en forma de un automóvil eléctrico se convirtió en un verdadero símbolo del compromiso de la lámpara de agua, al apoyar la transición de la energía limpia y alentar un estilo de vida ecológico. A través de este programa, Pelita Air también quiere volver a enfatizar su compromiso como una aerolínea activa para aplicar los valores de la sostenibilidad ambiental.

«Si hubiéramos comenzado a usar Pertamina Sostenible Aviation Fuel (Pertaminasaf) y reduciendo el uso de documentos desechables a través de envases reciclados, ahora llevamos el valor de la sostenibilidad a la forma en que apreciamos a los clientes», dijo.

Dando la bienvenida a esta colaboración, dijo el Director Ejecutivo (CEO) de Byd Haka Auto, Hariyadi Kaimuddin, la iniciativa del Programa de High Spender estaba en línea con la visión de Byd Haka Auto para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en Indonesia.

Afirmó que BYD está comprometido en un esfuerzo por presentar la tecnología líder en el medio ambiente, especialmente para la movilidad en la tierra.

«Esperamos que los ganadores puedan sentir el futuro de la conducción sostenible Junto con Byd «, dijo.

Para obtener información, en la implementación de este programa, los clientes solo necesitan comprar boletos de avión y otros productos complementarios a través del sitio web oficial, la aplicación Aérea Pelita Mobile o el socio del agente de viajes del cliente.

Cada transacción se registrará en un sistema de clasificación que se actualiza en tiempo real. Cada dos meses, Pelita Air también otorgará premios especiales en forma de boletos de viaje gratuitos y cupones de viaje a 3 clientes con la clasificación superior en la clasificación.