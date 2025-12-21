Pelindo Multi Terminal implementa servicios completos para hacer frente al aumento de pasajeros de Año Nuevo

Jacarta – Puerto de Indonesia (Persero) a través de la subholding PT Terminal múltiple Pelindo (SPMT) que se dedican al campo operacional terminal sin contenedores, asegurando que todos servicio Las terminales en diversas áreas operativas funcionan de manera óptima para favorecer la fluida movilidad de mercancías y pasajeros antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (nataru) 2025-2026.

El director de operaciones de Pelindo Multi Terminal, Arif Rusman Yulianto, dijo que esta preparación es una forma del compromiso de la compañía de servir de todo corazón, dando como principal prioridad la seguridad, la comodidad y las necesidades de los usuarios del servicio.

Aseguró que la empresa sería alertada empleado, instalaciónasí como medidas anticipatorias hacia la densidad potencial del flujo de pasajeros para que los servicios puedan continuar funcionando sin problemas, de forma segura y cómoda.

«Nos aseguramos de que todos los elementos operativos estén listos para respaldar una mayor actividad durante el período navideño. Empezando por fortalecer el personal y las instalaciones en los puertos, aumentar los procedimientos operativos estándar, así como aumentar la coordinación con la Oficina del Capitán del Puerto y la Autoridad Portuaria (KSOP) local, los operadores de buques y las agencias relacionadas en el entorno portuario», dijo Arif en su declaración del domingo 21 de diciembre de 2025.

Pelindo Multi Terminal también verifica la disponibilidad de las instalaciones y la limpieza en todas las terminales de pasajeros que gestiona. A saber, aquellos en las áreas de Tanjung Emas, Sheet, Gresik, Tanjung Wangi, Bima, Sibolga, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang, Parepare y Banjarmasin, que son administradas por la sucursal de Trisakti en colaboración con PT Indonesia Vehicle Terminal Tbk (IKT/IPCC), una subsidiaria de Pelindo Multi Terminal.

Se garantiza que todas las instalaciones, incluida la sala de espera de salidas, el área de llegadas, el carril de pasajeros, la sala de servicios médicos, el lugar de culto, la sala de lactancia, la disponibilidad de instalaciones APAR, el área de inspección aduanera y las instalaciones amigables para pasajeros discapacitados, estén en buenas condiciones.

Además, también se ha creado en colaboración con diversas partes interesadas un Puesto Integrado de Transporte de Nataru que funcionará las 24 horas y funcionará como centro de supervisión, coordinación e información para controlar las condiciones de comodidad y seguridad de los pasajeros.

Cada terminal de pasajeros también continúa coordinándose con KSOP en cada región para anticipar el clima extremo que suele ocurrir a finales de año.

Para anticipar un aumento en el flujo de pasajeros, cada puerto ha alertado al personal en los puntos donde suele ocurrir la congestión, como en las áreas de facturación, embarque y flujo de vehículos, para no interrumpir las actividades de carga y descarga de los buques de carga.