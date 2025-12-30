Peligros de acecho para los usuarios de NFC en Indonesia

Jacarta – Informe de investigación de ESET menciona el número de víctimas ransomware en 2025 superando el total del año pasado, incluso antes de fin de año, con un aumento proyectado del 40 por ciento anual (YoY).

Akira y Qilin dominan actualmente el modelo de ransomware como servicio, mientras que los recién llegados como Warlock aportan técnicas de evasión más sofisticadas.

Lo que es peor, el ransomware no sólo se dirige a las grandes empresas. El sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME), las instituciones educativas, los servicios de salud y los individuos son blancos fáciles.

Este último informe genera una grave alarma debido al aumento de casos de fraude en línea, fugas de datos y ransomware dirigido a personas y empresas.

Además, los ciberataques basados ​​en inteligencia artificial (IA) ya no son sólo una teoría, sino que en realidad están siendo utilizados por delincuentes digitales.

«Especialmente aquellos que no tienen un sistema de seguridad en capas o hábitos digitales seguros», dijo el CTO del Grupo Prosperita, Yudhi Kukuh, en Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

En lo que respecta a los dispositivos móviles, ESET Research observó un aumento significativo en los ataques cibernéticos. Comunicación de campo cercano (NFC), y la detección aumentará al 87 por ciento en la segunda mitad de 2025.

El malware más antiguo como Ngate, descubierto por primera vez por ESET, ahora está evolucionando con funciones de robo de contactos.

Mientras tanto, el recién llegado RatOn presenta una rara combinación de troyano de acceso remoto (RAT) y ataque de retransmisión NFC.

RatOn se propaga a través de páginas falsas de Google Play y anuncios que se hacen pasar por aplicaciones populares, incluidos servicios de banca digital.

Esta tendencia merece mucha atención. Indonesiadonde la adopción de la banca móvil y las billeteras digitales continúa aumentando, pero aún es necesario fomentar la concienciación sobre la seguridad entre los usuarios de teléfonos inteligentes.