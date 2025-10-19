¡Peligro! Se recomienda a los residentes de Natuna que no salgan de sus hogares del 22 al 24 de octubre.

NatunaVIVA – El Batallón Compuesto Gardapati (Yonkomposit/1GP) hizo un llamamiento a los residentes de Natuna Regency, provincia de las Islas Riau, para que no realicen actividades al aire libre los días 22 y 24 de octubre de 2025, debido a la implementación. capacitación disparos con balas de alto poder en varios puntos de la zona.

El comandante Yonkomposit 1/GP, teniente coronel de infantería Muchamad Ricky Prawiratama, confirmado desde Natuna el domingo, explicó que el entrenamiento se llevará a cabo de 08.30 a 16.00 horas. Algunos de los lugares de entrenamiento incluyen Air Lengit Village, Sebadai Ulu Village, Kelarik, Batubi y Teluk Buton.

La capacitación tiene como objetivo mejorar las capacidades y la preparación del personal. TNI en la vigilancia de las zonas fronterizas, especialmente en la zona de Natuna, que tiene una posición estratégica.

«Esta actividad de entrenamiento de tiro con armas pesadas es un programa de entrenamiento de unidades, cuyo objetivo es mantener las capacidades de las unidades y los soldados», dijo el teniente coronel Muchamad Ricky.

También hizo un llamado a los grupos vulnerables como ancianos, mujeres embarazadas, pacientes con condiciones médicas especiales, bebés y niños de la zona, a evacuar a lugares más seguros durante el ejercicio con el fin de minimizar riesgos que puedan poner en peligro la seguridad.

Yonkomposit 1/GP se compromete a mantener la seguridad y el orden durante el entrenamiento militar para apoyar las principales tareas y funciones del TNI en las zonas fronterizas. Espera que la formación se desarrolle sin problemas.

«Instamos al público a cumplir con este llamamiento por el bien de la seguridad mutua. Agradecemos a los residentes de Natuna por su atención y cooperación», dijo el teniente coronel Muchamad Ricky. (Hormiga)