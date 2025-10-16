‘¡Peligro de la cultura pop!’ Renovado para la temporada 2, se traslada a Netflix

“¡Peligro de la cultura pop!» ha sido renovado para la temporada 2, pasando de Amazon Prime Video a Netflix. Colin Jost está en conversaciones para regresar como presentador de la segunda temporada del programa de preguntas derivado, que saldrá en algún momento de 2026.

Según las fuentes, Prime Video cambió su estrategia con los programas de juegos y llegó a una decisión mutua con Sony Pictures Television para comprar “Pop Culture Jeopardy!” a otros distribuidores.

Una versión del clásico formato de trivia de “respuestas y preguntas”, “¡Pop Culture Jeopardy!” enfrenta a los concursantes entre sí en una batalla de conocimientos estilo torneo sobre películas, música, televisión y otras categorías.

“’¡Peligro de la cultura pop!’ cautivó a la audiencia con su juego divertido y enérgico, basándose en la querida franquicia y ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de poner a prueba su conocimiento del espíritu de la época”, dijo Suzanne Prete, presidenta de programas de juegos de Sony Pictures Television. «No podríamos estar más emocionados de asociarnos con el equipo ejemplar de Netflix para llevar más episodios a nuestros espectadores apasionados y leales».

Los aficionados a la cultura pop interesados ​​en participar en el programa pueden postularse. aquí.

La serie debutó en diciembre de 2024 y transmitió su último juego de la temporada 1 en marzo, coronando al equipo Personality Hires (Emily Hogg, Zach Gozlan y Miranda Onnen) como ganadores del gran premio de $ 300,000.

“¡Peligro de la cultura pop!” es una producción de Sony Pictures Television. Michael Davies es el productor ejecutivo.

El programa llegó en medio de la temporada 41 de “Jeopardy!”, el programa de trivia de larga duración popularizado por Alex Trebek y actualmente presentado por el ex ganador Ken Jennings. El programa ahora está transmitiendo su 42ª temporada.