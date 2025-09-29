Películas y programas para octubre de 2025

A medida que comienza el otoño, la lista de octubre de Disney+presenta películas y programas de televisión nuevos y que regresan para que los fanáticos descubran.
La pizarra de este mes consistirá en el estreno de la temporada 5 de «Elementary Abbott«Así como la segunda temporada de» Wizards Beyond Waverly Place «. La alineación de septiembre también consistirá en «Murdaugh: Death in the Family», una verdadera serie de drama criminal que desempaqueta los impactantes giros y descubrimientos detrás de la saga familiar de Murdaugh de Carolina del Sur también pueden continuar con un atracón «Bailando con las estrellas«A finales de mes, ya que la temporada 34 continúa transmitiendo en línea.
Eche un vistazo a la pizarra de octubre completa de Disney+a continuación y regístrese para un Disney+ cuenta aquí.
1 de octubre
«Superkitties» (Temporada 3)
«Tempestad»
«Eli’s Place» (episodio 6)
2 de octubre
«Abbott Elementary» (temporada 5)
«Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Halloween»
«Vuelos de cambio» (temporada 2)
3 de octubre
«El globo»
«La transmisión turbia»
«Marvel’s Spidey y sus increíbles amigos» (Temporada 4)
«Algo malvado de esta manera viene»
«Finales de la WNBA: Juego 1»
4 de octubre
«College Gameday»
«Guerras de Halloween»
«My Hero Academia» (Temporada 8)
«Spy X Family» (Temporada 3)
«UFC 320»
5 de octubre
«Digimon Beatbreak»
«Kiff» (temporada 2)
«Viajar con Snow Man»
«Finales de la WNBA: Juego 2»
6 de octubre
«Gintama» (temporadas 2-3)
«NFL Monday Night Football: Chiefs en Jaguars»
7 de octubre
«Disney+: Dancing with the Stars» (Temporada 34) – Nuevo episodio en vivo 8/7c
«ESPN: noche de apertura de la NHL»
«Blackhawks en Panthers»
«Pingüinos en Rangers»
«Avalanche at Kings»
8 de octubre
«Destino»
«Permanecer»
«Wizards Beyond Waverly Place» (Temporada 2)
«Finales de la WNBA: Juego 3»
«Lugares de Eli»
10 de octubre
«Frankie Quiñones: Maldita sea, eso es una locura»
«Anatomía de Grey’s» (temporada 22)
«La transmisión turbia»
«9-1-1» (temporada 9)
«9-1-1: Nashville»
«Finales de la WNBA: Juego 4»
11 de octubre
«College Gameday»
«Halloween Baking Championship» (tres temporadas)
«WWE Crown Jewel»
12 de octubre
«Man-Punch Man» (Temporada 3)
«Finales de la WNBA: Juego 5»
13 de octubre
13 de octubre
«NFL Monday Night Football: Bills at Falcons»
«NFL Monday Night Football: Bears at Commanders»
«Solar opuestos» (sexta y última temporada)
14 de octubre
«Dancing With the Stars» (Temporada 34) – Nuevo episodio en vivo 8/7c
«Obituario» (Temporada 2)
15 de octubre
«Bloom eléctrica»
«Lugares de Eli»
«Murdaugh: Muerte en la familia»
«Vampirina: vampiro adolescente»
«Finales de la WNBA: Juego 6»
16 de octubre
«Dinastía Duck: The Revival»
17 de octubre
«40 acres»
«La transmisión turbia»
«¡Marvel’s Spidey y Iron Man: Avengers Team-Up!»
«Finales de la WNBA: Juego 7»
18 de octubre
«Brittany Murphy: un misterio de identificación»
«College Gameday»
19 de octubre
«Fórmula 1 Gran Premio de Estados Unidos»
«NWSL: Angel City FC vs. Portland Thorns FC»
«Viajar con Snow Man»
20 de octubre
«Cualquiera menos tú» (2023)
«NFL Monday Night Football: Buccaneers en Lions»
«NFL Monday Night Football: Texans en Seahawks»
«9-1-1: estrella solitaria» (Temporada 5)
21 de octubre
«Dancing With the Stars» (Temporada 34) – Nuevo episodio en vivo 8/7c
22 de octubre
«NBA: Cavaliers en Knicks»
«Eli’s Place» (episodio 9)
«La mano que roca la cuna»
«NBA: espuelas en Mavericks»
24 de octubre
«LEGO Frozen: Operaciones Puffins»
25 de octubre
«College Gameday»
«UFC 321»
26 de octubre
«Laliga Elclastico»
«Viajar con Snow Man»
27 de octubre
«NFL Monday Night Football: Comandantes de Chiefs»
28 de octubre
«Dancing With the Stars» (Temporada 34) – Nuevo episodio en vivo 8/7c
«NHL Frozen Frenzy»
29 de octubre
«Star Wars: Visions» (Volumen 3)
«Disney Twisted Wonderland: The Animation»
30 de octubre
«Eli’s Place» (episodio 10)