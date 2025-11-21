Películas elegibles para los Oscar 2025: internacionales, animadas y documentales

La Academia ha desvelado su lista completa de películas elegibles para la 98ª edición premios oscar‘ categorías de animación, documental y largometraje internacional, aunque algunas inclusiones aún no han recibido un lanzamiento calificado y deben cumplirlo antes de fin de año para cumplir con las reglas de los Oscar.

La categoría de largometrajes animados incluye 35 títulos elegibles para su consideración. Los miembros de la rama de animación de la Academia ahora pueden votar para determinar los cinco nominados. Se ha invitado a otros miembros externos a la sucursal a votar una vez que cumplan con un requisito mínimo de visualización.

El documental atrajo las presentaciones más elegibles entre las tres categorías, con 201 títulos en consideración. Los miembros de la rama documental votarán para determinar una lista corta de 15 largometrajes, que se anunciará el 16 de diciembre. Ese grupo más pequeño luego se reducirá a cinco nominados.

La categoría de largometraje internacional atrajo 86 presentaciones elegibles de países o regiones de todo el mundo. La Academia define un largometraje internacional como un largometraje (más de 40 minutos) producido fuera de los EE. UU. con una pista de diálogo predominantemente no inglesa. Los miembros de la academia de todas las ramas pueden votar en la ronda preliminar si cumplen con el requisito mínimo de visualización para la categoría. Al igual que en la categoría documental, el 16 de diciembre se anunciará una lista corta de 15 títulos.

Vea la lista completa de títulos a continuación.

Característica animada

«Todos los operadores no están disponibles actualmente»

“Arco”

“Los malos 2”

“Mariposas Negras”

«Los niños van a Júpiter»

“El hombre de la motosierra – La película: Arco de Reze”

“ChaO”

«¡Escenario colorido! La película: Una Miku que no sabe cantar»

«David»

“Demon Slayer: Kitmesu no Yaiba Infinity Castle”

“Hombre Perro”

“Perro de Dios”

“Dragon Heart – Aventuras más allá de este mundo”

“Elio”

“Galleta sin fin”

«Fijado»

“La casa de muñecas de Gabby: la película”

“En tus sueños”

“Cazadores de demonios del KPop”

«La leyenda de Hei 2»

“Luz del mundo”

“La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia”

“Perdido a la luz de las estrellas”

“Una vida magnífica”

“Mahavatar Narsimha”

“La noche del zoopocalipsis”

“Olivia y las nubes”

“100 Metros”

“Fuera del nido”

«Escarlata

«Deslizar»

“La película Bob Esponja: Busca Pantalones Cuadrados”

“Cabeza de puntada”

“Los tontos”

“Zootopia 2”

Característica internacional

Albania, “Parque Luna”

Argentina, “Belén”

Armenia, “Mis fantasmas armenios”

Australia, “Los lobos siempre vienen de noche”

Austria, “Pavo real”

Azerbaiyán, “Taghiyev: Petróleo”

Bangladesh, “una casa llamada Shahana”

Bélgica, “Madres jóvenes”

Bután, “Yo, la Canción”

Bolivia, “La Casa del Sur”

Bosnia y Herzegovina, “Blum: dueños de su propio destino”

Brasil, “El agente secreto”

Bulgaria, «Tarika»

Canadá, “Las cosas que matas”

Chile, “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

China, “muerta a los derechos”

Colombia, “un poeta”

Costa Rica, “El monaguillo, el cura y el jardinero”

Croacia, «¡Fiume of Morte!»

República Checa, “No soy todo lo que quiero ser”

Dinamarca, “El señor Nadie contra Putin”

República Dominicana, “Pepe”

Ecuador, “Chuzalongo”

Egipto, “Feliz Cumpleaños”

Estonia, “Papeles de liar”

Finlandia, “100 litros de oro”

Francia, “fue sólo un accidente”

Georgia, “panóptico”

Alemania, “sonido de caída”

Grecia, “Arcadia”

Groenlandia, “Muros – Akinni Inuk”

Haití, “Kidnapping Inc.”

Hong Kong, “El último baile”

Hungría, “huérfana”

Islandia, “El amor que queda”

India, “confinada en casa”

Indonesia, “Dolor: una esposa del futuro”

Irán, “Causa de la muerte: Desconocida”

Irak, “el pastel del presidente”

Irlanda, “Sanatorio”

Israel, “el mar”

Italia, “Familia”

Japón, «Kokuho»

Jordan, «Todo lo que queda de ti»

Kirguistán, “Negro Rojo Amarillo”

Letonia, “Perro de Dios”

Líbano, “un mundo triste y hermoso”

Lituania, “Las crónicas del sur”

Luxemburgo, “Respirar bajo el agua”

Madagascar, «Disco África: una historia malgache»

Malasia, “Pavana para un niño”

México, “No seremos conmovidos”

Mongolia, “conductor de ciudad silenciosa”

Montenegro, “La Torre de la Fuerza”

Marruecos, “Calle Málaga”

Nepal, “Anjila”

Países Bajos, “Reedland”

Macedonia del Norte, “El cuento de Silyan”

Noruega, “valor sentimental”

Palestina, “Palestina 36”

Panamá, “Trópico Amado”

Paraguay, “Bajo las banderas, el sol”

Perú, “Kinra”

Filipinas, “Magallanes”

Polonia, “Franz”

Portugal, “Banzo”

Rumania, “Tráfico”

Arabia Saudita, “Hijra”

Serbia, “Nunca más el sol”

Singapur, “Ojos más extraños”

Eslovaquia, “Padre”

Eslovenia, “Little Trouble Girls”

Sudáfrica, “El corazón es un músculo”

Corea del Sur, “no hay otra opción”

España, “Sirat”

Suecia, “Águilas de la República”

Suiza, “turno tardío”

Taiwán, “niña zurda”

Túnez, “La Voz de Hind Rajab”

Turquía, “uno de esos días en los que Hemme muere”

Uganda, «kimote»

Ucrania, “2.000 metros hasta Andriivka”

Reino Unido, “La sombra de mi padre”

Uruguay, “No me dejes ir”

Venezuela, “Alí Primera”

Vietnam, “lluvia roja”

Largometraje documental