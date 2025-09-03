Películas de terror para ver: las selecciones de septiembre de 2025 están ‘conjurando’ y más


«Screaming and Conjuring: The Resurrection y Impstopable Rise of the Modern Horror Movie«Por Clark Collis (2 de septiembre a 1984 Publishing) – El veterano periodista de entretenimiento se sumerge en este libro de no ficción sobre el horror moderno, comenzando con» Scream «. Lleno de cositas fascinantes, entrevistas e historias detrás de escena, es imprescindible para cualquier fanático del género.

«Jugar bien«Por Rachel Harrison (9 de septiembre a través de Berkley) – La escritora Buzzy regresa con una historia de un influencer que está tratando de voltear la casa en la que creció. Desafortunadamente, puede haber un demonio que atormentó a su madre que todavía vive allí, y las cosas ciertamente parecen ser más siniestras. Es una toma de vía juguetona y fresca de la casa de la casa de cabello.

«No estabas destinado a ser humano«Por Andrew Joseph White (9 de septiembre a través de S&S/Saga Press): esta historia alienígena tiene mucho en mente, ya que su protagonista trans es un participante dispuesto de una invasión encubierta hasta que queda embarazada y espera obtener un aborto a pesar de las demandas de la raza parasitaria. El libro de Andrew Joseph White es inteligente, divertido y reflexivo, y dado nuestro clima político, una lectura de Urgent.

«La masacre de la casa de retiro de Autumn Springs«Por Philip Fracassi (30 de septiembre a través de Tor Tor Nightfire): esta sangrienta whodunit se centra en las personas mayores que mueren de manera misteriosa y una de sus compañeros, Rose DuBois, dar un paso adelante para tratar de averiguar lo que está sucediendo es una protagonista encantadora, y para la gente que busca un giro inteligente en la tarifa tradicional de slasher es una elección divertida.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí