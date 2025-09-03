Películas de terror para ver: las selecciones de septiembre de 2025 están ‘conjurando’ y más

«Screaming and Conjuring: The Resurrection y Impstopable Rise of the Modern Horror Movie«Por Clark Collis (2 de septiembre a 1984 Publishing) – El veterano periodista de entretenimiento se sumerge en este libro de no ficción sobre el horror moderno, comenzando con» Scream «. Lleno de cositas fascinantes, entrevistas e historias detrás de escena, es imprescindible para cualquier fanático del género.

«Jugar bien«Por Rachel Harrison (9 de septiembre a través de Berkley) – La escritora Buzzy regresa con una historia de un influencer que está tratando de voltear la casa en la que creció. Desafortunadamente, puede haber un demonio que atormentó a su madre que todavía vive allí, y las cosas ciertamente parecen ser más siniestras. Es una toma de vía juguetona y fresca de la casa de la casa de cabello.

«No estabas destinado a ser humano«Por Andrew Joseph White (9 de septiembre a través de S&S/Saga Press): esta historia alienígena tiene mucho en mente, ya que su protagonista trans es un participante dispuesto de una invasión encubierta hasta que queda embarazada y espera obtener un aborto a pesar de las demandas de la raza parasitaria. El libro de Andrew Joseph White es inteligente, divertido y reflexivo, y dado nuestro clima político, una lectura de Urgent.

«La masacre de la casa de retiro de Autumn Springs«Por Philip Fracassi (30 de septiembre a través de Tor Tor Nightfire): esta sangrienta whodunit se centra en las personas mayores que mueren de manera misteriosa y una de sus compañeros, Rose DuBois, dar un paso adelante para tratar de averiguar lo que está sucediendo es una protagonista encantadora, y para la gente que busca un giro inteligente en la tarifa tradicional de slasher es una elección divertida.