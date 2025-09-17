Películas de terror de Indonesia ‘Sugar Factory’ y ‘Perawangan’ ambientadas en Shudder

Streamer de terror Estremecimiento ha recogido dos títulos de género indonesio de Es n8asegurar «Fábrica de azúcar«(Molino de azúcar) y» Perewangan «para la distribución de América del Norte, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

La adquisición lleva al director Awi Suryadi a audiencias internacionales después de su éxito anterior «Kkn In The Dancer Village», que posee los discos como la película de terror más taquillera de Indonesia.

Dibujo del folklore indonesio, «Sugar Factory» se ha convertido en El mayor éxito local de terror local de 2025, atrayendo a más de 4,7 millones de espectadores locales. La producción de MD Pictures combina elementos de terror de época de la época colonial holandesa con sustos contemporáneos establecidos alrededor de una plantación de azúcar. Mientras tanto, «Perewangan» profundiza en creencias espirituales javanesas sobre entidades que otorgan beneficios materiales.

«Shudder ha sido un orgulloso escaparate para el horror indonesio contemporáneo, y estamos absolutamente encantados de crecer esa oferta con ‘Perewangan’ y ‘Pabrik Gula’, dos películas terriblemente aterradoras y divertidas del gran director Awi Suryadi», dijo Sam Zimmerman, vicepresidente senior de programas y adquisiciones en la Siga.

Los títulos ya han encontrado éxito en múltiples mercados. Tras el despliegue teatral de March EST N8 en América del Norte, «Pabrik Gula» estableció nuevos puntos de referencia de terror indonesios durante su lanzamiento vietnamita en julio. Las ventas internacionales se han extendido a través de los territorios de Asia y el Pacífico y más allá, incluidos Taiwán, Japón, América Latina y los mercados del sudeste asiático.

Tenten Wei, Sophie Shi, Cathy Ni y Aaron Chang negociaron el acuerdo, que se reveló antes del Festival Internacional de Cine de BusanEl contenido asiático y el mercado de cine.

«Reunir a Oriente y Occidente ha sido una de nuestras misiones principales», dijo Jaeson Ma, CEO de EST N8. «Estas dos películas representan lo mejor del horror cultural del sudeste asiático, y tenerlas en estremecimiento refuerza nuestra reputación de contenido asiático premium. Esperamos más oportunidades de colaboración con plataformas globales como Shudder».

El cofundador Kris Eiamsakulrat agregó: «Estoy profundamente honrado de que ‘Pabrik Gula’ y ‘Perewangan’ en Shudder. Es un hito emocionante para que Est N8 aparezca en una plataforma dedicada al horror.