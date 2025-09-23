Solo dos ediciones en Producción nokaUn programa de tutoría y aceleración de producción centrada en las mujeres con sede en San Sebastián está comenzando a cumplir su promesa: ayudar a las directores y productores de Vasco y Navarrese empujar las características de la etapa tardía en la producción.

Financiado por el gobierno vasco a través de Zineuskadi Y respaldado por Creative Europe Media, el programa trabaja en la mano con otras entidades regionales como la Oficina de la Industria del Festival de Cine de San Sebastián e Ikusmira Berriak, ofreciendo un camino estructurado desde el desarrollo de guiones hasta el financiamiento. Cada uno recibe un apoyo intensivo en cinco módulos: médica de escritura, presupuesto, marcos legales, aplicaciones de financiación y planificación de la producción, más un estipendio de € 4,000 ($ 4,640), tutoría individual y exposición en la industria independiente de España, exhibición de la lanza Abycine.

Los primeros resultados son prometedores. From its inaugural edition, “Canción Animal” is moving into production with CSC Films and an international co-producer, while “La Koreana” is looks likely to be backed by a major Spanish company, after runs at Porto/Post/Doc, Berlinale Visitors and San Sebastián’s Ikusmira Berriak residency, where 2023 San Sebastián winner Estíbaliz Urresola boarded as un productor.

Para los directores, el programa ha demostrado un reinicio creativo y un lanzamiento de mercado. «No había planeado trabajar tanto en el guión», dijo la directora María Monreal Variedad «Pero eso también resultó ser necesario, y me ha ayudado mucho a comprender mejor la película y saber lo que quiero decir». Ahora está buscando un productor principal y socios de coproducción internacional, dirigidos a reuniones en el Festival de San Sebastián de este año.

Su compañera productora, Laura Lizuma, una profesional de la industria nacida en Letonia que ha vivido en el país vasco durante más de una década, dijo que Noka le había permitido reintarse en el sector local. «Presentar en SSIFF será un momento decisivo, ya que estamos buscando un productor mayoritario para llevarlo adelante», dijo Variedad..

Joana Moya, directora de «La coreana», ha encontrado el esquema transformacional. «Noka fue el trampolín que lanzó y posicionó el proyecto, no solo dentro del cine vasco sino también en etapas más amplias como la lanza Abycine», dijo. El modelo colaborativo del programa también difuminó las líneas entre el tutor y el socio: «Los tutores terminaron uniéndose al equipo: Estícbaliz Urresola se unió a medida que el productor y Rocío Mesa continúa acompañando el proyecto de Andalusia».

La compañera participante Zaira Zanguitu, directora de «Pajarracos», describió el apoyo del laboratorio en términos más metafóricos: «Un taller es como un largo viaje en bicicleta; no es lo mismo si tienes una batería …. Escribir es una actividad solitaria, pero Noka ha sido un espacio colaborativo».

La tutoría ha sido clave. Los tutores de la segunda edición incluyen al galardonado director Mar Coll y productora Valérie Delpierre, junto con Itsaso Arana y Chelo Loureiro, todos contribuyendo con conocimientos creativos y de producción, así como alianzas profesionales a largo plazo.

Para Nerea Castro, directora de «Canción Animal», el papel de Noka fue claro: «Gracias a Noka, llevé a cabo una profunda reescritura que me permitió capturar la esencia de la película. El expediente también mejoró significativamente, y me ayudó a agudizar tanto mi visión como mi forma de comunicar la historia». Ese proyecto ahora está en el casting, con Flor & Txabe buscando una actriz principal y la cantante vasca-compositora Ana Arsuaga que ya está escribiendo canciones originales.

En términos más generales, existe una fuerte y creciente sensación de solidaridad entre los participantes. «Creo que se realiza un cine de muy alta calidad en España, y esta nueva generación de directores de mujeres tiene mucho que ver con eso». Monreal dijo: «Me siento orgulloso de lo que estamos logrando en términos de igualdad en el sector, a pesar de que todavía queda un largo camino por recorrer».

Con sus dos proyectos de primera edición que ahora avanzan a la producción, los nuevos títulos listos para ingresar a las rondas de financiación, y los principales productores abordando en una etapa temprana, Noka Ekoizpena se está posicionando como un acelerador notable diseñado no solo para mentor sino para entregar películas dirigidas por mujeres a la producción.