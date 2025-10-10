Películas animadas de Knightfall ambientadas en Warner Bros. Animation

Una adaptación cinematográfica animada en varias partes de “Ordenanza: Knightfall” está actualmente en producción, Variedad ha aprendido.

El anuncio se hizo en Comic-Con de Nueva York al final del Animación Warner Bros. panel “El Caballero del Arte: Batman en la Animación”. La primera parte de “Batman: Knightfall” está programada para debutar en 2026, y la fecha exacta de estreno se anunciará más adelante.

La película está basada en el arco del cómic de Batman del mismo nombre que se lanzó en tres partes entre 1993 y 1994. Fue creada por Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant, Dennis O’Neil, Peter David, Jo Duffy, Jim Aparo, Graham Nolan, Norm Breyfogle y Jim Balent.

Es ampliamente considerada como una de las mejores historias de Batman de todos los tiempos.

El logline oficial dice: «Cuando el misterioso gigante conocido sólo como Bane libera toda la Galería Rogue’s de Batman de Arkham Asylum, el Cruzado Enmascarado es empujado a su punto de ruptura mental y física».

“Batman: Knightfall Part 1: Knightfall” está dirigida por Jeff Wamester y escrita por Jeremy Adams. Rick Morales se desempeña como productor supervisor junto con los productores Jim Krieg y Kimberly S. Moreau. Sam Register y Michael Uslan son productores ejecutivos.

“Knightfall” nunca se ha adaptado directamente a la pantalla, aunque se ha hecho referencia a él en numerosos proyectos de Batman a lo largo de los años. Quizás lo más famoso es que se incorporaron elementos de la trama en la película “The Dark Knight Rises”, protagonizada por Christian Bale como Bruce Wayne/Batman y Tom Hard como Bane.

Las películas animadas anteriores de Batman incluyen “Batman: Death in the Family”, “Batman: The Killing Joke” y “Batman: Under the Red Hood”.