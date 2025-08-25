Película Want to Hijrah Show The Tumba of Imam Bukhari Uzbekistan, el lanzamiento oficial del trailer

Yakarta, Viva – Sinemata Buana Kreasindo lanzó oficialmente remolques y carteles película el último drama religioso titulado Quiero migrar. La película presenta un viaje espiritual con un fondo de ubicación icónico, incluida la tumba del Imam Bukhari en Uzbekistán.

Leer también: Entonces el actor de voz principal en la película Panji Tengkorak, Denny Sumargo: me estaba ahogando en el dolor



La película estuvo presente después del éxito de la etapa musical de querer migrar con el Instituto de Arte de Yakarta (IKJ) que se celebró del 23 al 24 de agosto de 2025 en Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El avance oficial quiere mover la historia de Alina (Steffi Zamora) que buscan la paz después de ser golpeado por varios problemas de vida. Alina fue humillada en el campus debido a las acciones de su novia, Joe (Daffa Wardhana), tan amenazada con la pérdida de becas. Su relación con su amigo cercano, Ulfa (Sita Permata Sari), también fue sacudida.

Leer también: La historia de amor de Donny Alamsyah y Shareefa Daanish, contenida en más que para siempre



Sin embargo, su reunión con Omar (Endy Arfian) en realidad abrió un nuevo camino. La rehacer de ambos en Uzbekistán presentó una sorpresa que fue uno de los puntos de inflexión en la película.

La película dirigida por Jastis Arimba está tomando una variedad de lugares, desde Belitung en Indonesia hasta Tashkent y Samarcanda en Uzbekistán. A la audiencia se le presentará el panorama de la tumba del Imam Bukhari, el museo, y una mezquita con una capacidad de 10 mil adoradores, al encanto del Monte Chimgan, denominado «Suiza Asia».

Leer también: 15 Film y Seru Seru se emitieron en agosto de 2025, desde Hyun Bin en Harbin hasta la última acción de Tom Cruise



«Un viaje duro y desafiante, pero todo puede pasar bien, y con suerte este trabajo será un buen espejo para la audiencia a través del viaje de Alina para acercarse a Dios y mejorarse de antes», dijo Jastis Arimba en su declaración, citado el lunes 25 de agosto de 2025.

La película fue producida por Arismuda Irawan y Rendy Gunawan, con Budi Yulianto y Avesina Soebli como productores ejecutivos. Además de Steffi Zamora y Endy Arfian, otras hileras de estrellas, incluidas Daffa Wardhana, Nadzira Shafa, Karina Suwandi y el debut en la pantalla grande Sita Permata Sari.

El productor ejecutivo Budi Yulianto explicó que la idea de la historia de esta película nació de su experiencia personal.

«Cuando visité e hice una peregrinación a la tumba del Imam Bukhari en Uzbekistán, fui absorbido por una idea que más tarde se convirtió en una inspiración en el desarrollo de la historia en esta película. Una historia conmovedora y hermosa, combinando el paisaje de la vida en Indonesia y Uzbekistan, que se convertirá en el viaje de Hijrah Alina acompañado de Omar», dijo Budi.

La tumba del imán Bukhari tiene una larga historia, incluida la participación del primer presidente de la República de Indonesia, Bung Karno, en la iniciativa de la construcción del área de la tumba.

Arismuda Irawan enfatizó que querer migrar no es solo un drama religioso, sino que también presenta amistad y romance.

«Hay una historia de amistad muy fuerte entre Alina y Ulfa. Además, el viaje de la migración de Alina aquí también es un reflejo para que la audiencia pueda mejorarse en la vida, y no importa cuán pesados ​​los problemas que enfrentemos, hay Dios que es nuestro ayudante», dijo Arismuda Irawan.

Mientras tanto, Steffi Zamora consideró su papel cuando Alina le dio un nuevo significado sobre el Hijrah.

«La lucha interior y el viaje espiritual de Alina para encontrar el verdadero significado de Hijrah se pueden presenciar en esta película. El viaje de Hijrah no siempre se trata de irse, sino también de encontrar: quiénes somos, para quienes vivimos y cuál es el propósito de esta vida», dijo Steffi Zamora.

Endy Arfian, que interpreta a Omar, también afirmó tener una experiencia valiosa, incluido el aprendizaje de Uzbekistán para las necesidades de diálogo.

«En esta película también aprendí el lenguaje de Uzbekistán. Inicialmente bastante difícil, pero durante la sesión allí, obtuve un entorno de apoyo para poder transmitir incluso un diálogo con convincente», dijo Endy Arfian.

A diferencia de Omar, el personaje de Joe interpretado por Daffa Wardhana estuvo presente como un conflicto lleno de figura.

«El personaje de Joe que interpreto será muy relacionado para la audiencia, especialmente para aquellos que todavía están molestos por su ex y incomoda su vida. Este Joe puede decirse que es tóxico y trae mala influencia a Alina. Tal vez la audiencia se exaspere con Joe más tarde», dijo Daffa Wardhana.

La película quiere Hijrah fue adaptada de la popular novela de Hengki Kumayandi. Además de presentar historias emocionales y visuales impresionantes, esta película también cuenta con el apoyo de la canción original de la banda sonora (OST) titulada conjuntos de autos conjuntos cantados por Nadzira Shafa.