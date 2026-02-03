Película ‘Tecmo Bowl’ en proceso de Tongal

tongalun estudio y plataforma impulsado por creadores que trabajó en la película “Pieza a pieza” de Pharrell Williams, está desarrollando un largometraje basado en el clásico videojuego de fútbol de los años 80 de Koei Tecmo.Cuenco Tecmo.”

El estudio, que ha desarrollado contenido para Netflix, The Lego Group, Pokémon, NBCUniversal y más marcas, dice que colaborará con su comunidad de más de 160.000 creativos para «reimaginar el querido clásico como una película» que «combinará acción en vivo con secuencias de juego animadas inspiradas en el ‘Tecmo Bowl’ original».

Lanzado por primera vez en salas de juegos en 1987 y luego en Nintendo Entertainment System en 1989, “Tecmo Bowl” introdujo a muchos jugadores al fútbol virtual por primera vez a través de juegos con versiones digitales de los jugadores más importantes de la época, incluidos Bo Jackson, Joe Montana y Lawrence Taylor.

Según Tongal, la película «Tecmo Bowl» «se desarrollará con la comunidad de creadores de Tongal, quienes contribuirán y ejecutarán ideas originales para reimaginar la propiedad intelectual del legendario juego de fútbol para una nueva era. Al combinar las distintas secuencias de animación originales del juego con producción en vivo, la película capturará el encanto nostálgico de Tecmo Bowl con un enfoque fresco y moderno impulsado por creadores de todo el mundo».

El primer proyecto abierto de Tongal vinculado a la película invita a los animadores a presentar su opinión sobre cómo transformar los personajes originales del juego desde sus orígenes de 8 bits a 3D, siendo el primer personaje la ex estrella de los Raiders, Bo Jackson. El enlace para enviar ya está abierto en el sitio web de Tongal.

Esto continúa la expansión de Tongal hacia el contenido original, con títulos adicionales que se lanzarán durante el próximo año. Aprovechando su reciente colaboración con Focus Features, el Grupo LEGO, Tremolo Productions y la productora de Pharrell Williams, I Am Other, en la película biográfica animada Piece by Piece, dirigida por el ganador del Oscar Morgan Neville, Tongal ahora se centra en asegurar los derechos para crear una serie de películas, series y propiedades digitales premium, formando equipo con los mejores talentos creativos que comparten su visión de reinventar cómo se hacen las películas y el contenido.

«Crecí jugando ‘Tecmo Bowl’ con mis amigos, como lo hacían muchos niños de los años 90, y sé que esto resonará en los fanáticos y sus familias», dijo el director ejecutivo y cofundador de Tongal, James DeJulio. «Estamos reuniendo a nuestra comunidad de creadores y nuestra plataforma de creadores de vanguardia para reinventar la forma en que se desarrollan y producen las funciones. Tal como lo hicimos con Piece by Piece, esta es una oportunidad para innovar y construir un nuevo modelo de narración, uno en el que la querida propiedad intelectual esté potenciada por el talento y las ideas de creadores independientes de todo el mundo».