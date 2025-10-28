Película sobrenatural de terror corporal ‘Bloody Tennis’ abordada por The Playmaker

El creador de juego ha adquirido los derechos de venta internacional de Nikias Chryssos‘ Debut en inglés, la película sobrenatural de terror corporal “Bloody Tennis”. The Playmaker iniciará las ventas internacionales de la película en el American Film Market de Los Ángeles.

La película, producida por inspección visualFue escrito por Criso. El cineasta greco-alemán irrumpió con su largometraje de 2015 “Der Bunker”, que se estrenó en la Berlinale y ganó el premio Next Wave a la mejor película en el Fantastic Fest de Austin. Su segundo largometraje “A Pure Place” fue desarrollado en la Résidence du Festival de Cannes y estrenado en el Festival de Cine de Munich, donde obtuvo el premio al mejor director.

“Bloody Tennis” está protagonizada por Sandra Guldberg Kampp (“Foundation”), la nominada al Globo de Oro Helena Zengel (“News of the World”, “The Legend of Ochi”), Lucie Zhang (“París, distrito 13”), Lily Taieb (“The French Dispatch”, “Bergman Island”), Elina Löwensohn (“La lista de Schindler”) y Zlatko Burić (“Triangle of Sadness”), con música original de Jim Williams (“Titane”, “Raw”, “Possessor”).

La película de terror lleva el mundo de los deportes de élite a nuevos e inquietantes extremos, llenos de ambición brutal, sanguijuelas chupadores de sangre y servicios contundentes. Después de ser admitida en una academia de tenis de élite escondida en lo profundo del sur de Europa, Sophie (Guldberg Kampp) debe lidiar no sólo con la feroz brutalidad de sus compañeros de equipo sino también con las corrientes cada vez más siniestras de la escuela, donde los deportes competitivos se llevan al extremo y sólo los más hambrientos sobreviven.

La película es una producción alemana, producida por Jonas Katzenstein y Maximilian Leo (“The Assessment”, “Mother Mary”) de Augenschein en coproducción con Port au Prince Film & Kultur Produktion, que también actúa como distribuidora alemana, y ZDF. Cuenta con el apoyo de Film-und Medienstiftung y el Fondo Federal Cinematográfico Alemán (DFFF).

Moritz Hemminger, jefe de ventas y adquisiciones de The Playmaker, dijo: «Estamos encantados de trabajar con el prestigioso equipo de Augenschein. En ‘Bloody Tennis’, Nikias Chryssos demuestra una vez más su estilo original como director, razón por la cual nuestros distribuidores internacionales pueden esperar una película de terror salvaje, sangrienta y muy entretenida».

Jonas Katzenstein, productor de Augenschein, añadió: «Las películas de Nikias Chryssos son inconfundibles en su estilo visual: embriagador, absurdo y oscuramente cómico. Constantemente confronta al público con visiones audaces e inquietantes que desafían y recompensan en igual medida. Estamos encantados de seguir trabajando con un talento tan singular y de asociarnos con The Playmaker y el extraordinario equipo de cineastas que dio vida a este viaje salvaje”.