Película roja y blanca One for All Airing Today, ¡grabe! En Yakarta solo hay en estos 3 cines

Yakarta, Viva – Película Última animación nacional, rojo y blanco: uno para todos, se emitió oficialmente cine A partir de hoy, jueves 14 de agosto de 2025.

Llevando el espíritu del nacionalismo, esta película solo está presente en una serie de ubicaciones limitadas en Indonesia, incluso en Yakarta, que solo la emitió en tres cines XXI, a saber, Kelapa Gading, Kemang Village y Puri. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

En el área metropolitana de Yakarta, la distribución de esta película también es limitada. En Bogor, la audiencia solo puede verlo en Metmall Cileungsi. Mientras que en Depok solo está disponible en un cine, Tangerang en Alam Sutera y Bekasi en Mega Bekasi.

Cada cine ofrece cinco horarios de transmisión por día. Fuera de Jabodetabek, Merah Putih: Uno para todos está programado para emitirse en Ciwalk Bandung, DP Mall Semarang y Ciputra World Surabaya, cada uno con cinco horas transmitidas.

Esta película cuenta la historia de las aventuras de un grupo de jóvenes que tienen que encontrar y devolver las banderas perdidas y blancas que se pierden para celebrar el Día de la Independencia de Indonesia. Con el concepto de una historia llena de mensajes de patriotismo, se espera que esta película pueda despertar el amor de la patria entre la audiencia, especialmente la generación más joven.

Pero detrás del lanzamiento, Red and White: One For All estaba en el centro de atención pública. Según los informes, el proyecto con un presupuesto de Rp6.7 mil millones solo requiere tiempo de producción durante dos meses, una reducción relativamente breve para una película animada. Esto desencadena el debate entre los observadores industriales, considerando que los procesos de animación generalmente llevan años mantener la calidad técnica y artística.

Aun así, el entusiasmo de la audiencia por ver esta película sigue siendo, especialmente porque el calendario de transmisión coincide con el momento de la conmemoración de la independencia.