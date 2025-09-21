Película indígena de Taiwán ‘The Skull Oracle’ Bows en Busan Project Market

La primera directora aborigen de Taiwán Tiene mebow está presentando su próxima característica «The Skull Oracle», una historia intergeneracional oscura sobre mujeres de los tayales indígenas, en Busan’s Mercado de proyectos asiáticos.

Rastreando la historia de una familia de chamán de Tayal, el proyecto explora cómo los recuerdos ancestrales no contados resuenan en los tiempos modernos al combinar la leyenda tribal, la fantasía y el romance. La inspiración proviene de la abuela de Mebow, cuyo nombre, Laha, se lleva dentro de su familia.

«Descubrí que vengo de una familia de chamanes, pero el chamanismo se ha convertido en un tabú en nuestras aldeas. Con esta película, quiero reclamar esa dimensión espiritual que hemos perdido», dice Mebow a Variety.

«The Skull Oracle» sigue los sueños de Zhen, una cirujana femenina que se ve a sí misma cruzando un puente mítico formado por Halus, el Tayal Titán con un enorme falus y encontrando a su bisabuela, Sayan, un poderoso chamán que sufrió falsa acusación durante la era colonial japonesa. Siguiendo el camino de Sayan, Zhen viaja a Japón para descubrir la verdad y acepta su legado espiritual.

El trabajo anterior de Mebow «Gaga», también una historia familiar, ganó su mejor director en los Golden Horse Awards.

«Para mí, los premios no cambian mi intención original como cineasta», dice Mebow. Con «The Skull Oracle», quiere desafiarse a sí misma retratando el poder espiritual a través de los sueños, ya que es parte de las habilidades tradicionales indígenas.

El productor de la película, Eric Liang, quien trabajó en «Finding Sayun» y «Gaga» de Mebow, cree que Mebow tiene el potencial de convertirse en un modelo de diversidad cultural y una voz insustituible para la cultura indígena taiwanesa.

«A lo largo de su carrera, Laha ha utilizado su mirada cinematográfica suave pero resuelta para retratar la cultura indígena y las historias de las mujeres con sutileza y profundidad», dice Liang. «Estamos seguros de que ‘The Skull Oracle’ descubrirá un nuevo camino dentro del género de fantasía y ofrecerá una experiencia refrescante y conmovedora al público en todas partes».

En la APM, Liang tiene como objetivo encontrar productores y distribuidores internacionales que realmente entiendan y estén dispuestos a apoyar la cultura indígena de Taiwán.

«En última instancia, nuestra visión es construir un equipo internacional que combine el valor comercial con la profundidad cultural, permitiendo que ‘The Skull Oracle’ brille en el mercado global», dice Liang.