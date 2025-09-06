Película india de Toronto ‘En búsqueda del cielo’ aborda la salud mental

En la India rural, las familias con niños con problemas mentales enfrentan opciones imposibles entre el amor y la supervivencia. El cineasta debut Jitank Singh Gurjar «En busca del cielo«(» Vimukt «) se enfrenta a esta dura realidad a través del viaje de una pareja que lleva a su hijo mentalmente inestable al Maha Kumbh, una peregrinación enorme hindú que se celebra cada 12 años que atrae a más de 100 millones de devotos, buscando desesperadamente la curación.

La película sigue a una pareja que enfrenta la vejez y el riesgo de perder su tierra mientras cuida a su hijo adulto Naraan, que tiene discapacidades intelectuales. Desesperados por una solución y aferrarse a la fe como su última esperanza, se embarcan en una peregrinación al Maha Kumbh, donde deben enfrentar una decisión imposible sobre el futuro de su hijo.

El productor y coguionista Pooja Vishal Sharma dice que la historia surgió de sus encuentros en una ONG para niños con discapacidades intelectuales e historias que había escuchado sobre personas perdidas o abandonadas en el Kumbh Mela.

«Mi tiempo allí realmente me hizo cuestionar el duro equilibrio entre el amor y las circunstancias desgarradoras que enfrentan muchas familias que tienen un hijo con necesidades especiales», explica Pooja Vishal Sharma. «A través de esta historia, traté de tejer ambas experiencias en una película, lo que destaca cómo la sociedad puede ser tan despiadada y cómo una onza de esperanza puede desempeñar un papel tan importante en el viaje de uno».

El actor de teatro Nikhil Yadav asume el desafiante papel principal de Naraan en su primera actuación cinematográfica importante. Para prepararse, pasó una semana y media en una casa de refugio para personas con discapacidades en Gwalior llamada Swarg Sadan.

«Una cosa que se destacó para mí fue su inocencia absoluta, no se inmutó», reflexiona Yadav. «Noté que están llenos de amor y risas y solo una esperanza eterna. Traté de traer mucho de eso a mi personaje».

El actor encontró una filmación en el Maha Kumbh particularmente gratificante: «La gente se detendría en el medio de sus recados y me vio actuar, intentarían ayudar a este joven mentalmente inestable a su manera y el actor en mí encontraría sus señales así, de repente, no de acuerdo pero muy apreciado».

Yadav señala la diferencia clave entre el teatro y el cine: «En el teatro, la audiencia está sentada a distancia, y es más difícil para ellos ver el remolino de emociones que un actor lleva a sus ojos, pero la cámara, está de cerca y captura cada detalle incluso cosas que esperas ocultar».

La director de fotografía Shelly Sharma enfrentó la tarea monumental de capturar una historia familiar íntima dentro de la abrumadora escala del Maha Kumbh, donde miles de peregrinos llenaron cada cuadro.

«Cuando llegamos a Kumbh, la adaptabilidad fue el elemento que resultó indispensable», explica Shelly Sharma. «En medio de multitudes inmensas e incontrolables, la clave era comenzar a poco, enfocándose en los elementos de alcance que podrían formarse para servir a la visión».

Shelly Sharma se basó en el bloqueo deliberado, las lentes de teleobjetivo y el uso cuidadoso de las paletas de colores para mantener el enfoque narrativo. «Para nosotros, la multitud en sí era una herramienta narrativa importante: tuvimos que tejerla con el cuidado de preservar la autenticidad del Kumbh mientras garantizaba la historia, los personajes y sus emociones seguían siendo el punto focal».

A partir de casi una década de experiencia en formatos de ficción y documental, Shelly Sharma describe el realismo equilibrado con una narrativa dramática: «La paradoja de esta oficio es sorprendente: en el cine, a menudo trabajamos para hacer que la ficción se sienta real, mientras que en documental, nos esforzamos por imbuir la realidad con una presencia cinemática».

Como una producción en gran medida autofinanciada, el equipo enfrentó importantes limitaciones logísticas y financieras. Pooja Vishal Sharma, quien también se desempeña como productor, reconoce la lucha en curso: «Al igual que cualquier cineasta, tenía claro en mi cabeza que no podíamos comprometer la calidad de nuestra visión. La historia fue nuestro ancla y he hecho todo lo que está en mi poder hacer justicia».

Pooja Vishal Sharma acredita al equipo comprometido para superar los recursos limitados: «La parte más difícil fue filmar el primer horario de Maha Kumbh: fue una zona de guerra y si esta película logra tocar algunos corazones y puede ser, puede ser cambiar una vida o para considerarnos victoriosos».

Gurjar enfatiza el enfoque auténtico de la película: «He visto personajes como estos desde mi infancia, la cultura, los rituales, todo es parte de mi educación. Hay historias reales como estas que suceden muy a menudo a nuestro alrededor, por lo que no había necesidad de un melodrama adicional, que habría quitado la verdad de todo».

La selección de la película en Toronto representa un hito importante para el cine indio independiente, colocando su proyecto hecho de base junto con las principales producciones globales en la celebración del 50 aniversario del festival. El equipo espera que Toronto desbloquee oportunidades de distribución más amplias más allá del circuito del festival.

«Desde el principio, la visión de esta película siempre fue la pantalla grande», afirma Pooja Vishal Sharma. «Como también un productor ejecutivo en el proyecto, mi visión para ‘Vimukt’ es llegar a pantallas de teatro en la India, para comenzar, estaremos apuntando a pantallas limitadas. Realmente creo que una película como esta merece ser experimentada en los cines y que la gente de la India resonará con la película de cerca».

El equipo creativo incluye al director musical Manish Kumar, cuyo trabajo se ha exhibido en los principales festivales europeos; Editor Pavan Theurkar, un colaborador frecuente de Netflix («se siente como ishq», «Tooth Pari»); y el productor ejecutivo Tushar Tyagi, un cineasta galardonado cuyo breve «Saving Chintu» fue seleccionado en más de 30 festivales calificadores de Oscar y Bafta y se clasificó para los 93 premios de la Academia.

El título «Vimukt» tiene la sensación de liberación, que representa lo que Gurjar describe como «un viaje interminable pero esperanzador». Mientras la película se prepara para su estreno mundial, el equipo espera que el público a nivel mundial encuentre su propia interpretación de esta búsqueda del cielo.