Película ‘Hanuman’ impulsada por la IA, pero en la abundancia de la India, los medios colectivos

Casa de producción india Abundancia Entertainment se está asociando con la división Historyverse de la Red de Medios Collective para producir lo que están llamando el primero de su tipo de película Generated y Generated Teatricsy Lanzada en teatral. Indiacentrado en la historia del dios hindú Hanuman.

Titulado «Chiranjeevi Hanuman-The Eternal», el proyecto, establecido para el lanzamiento teatral mundial en 2026 sobre Hanuman Jayanti, un festival que celebra el nacimiento de la deidad, se extraerá de los textos sagrados de la literatura épica «Ramayana» de la India. teatros «.

La producción está siendo desarrollada por un equipo de más de 50 ingenieros de Galleri5, el brazo tecnológico de la red de artistas colectivos, que trabaja junto con académicos culturales y expertos literarios para garantizar la autenticidad narrativa. La banda sonora será creada por Trilok, anunciada como la primera banda de IA del mundo conocida por combinar las tradiciones espirituales indias con el sonido contemporáneo.

Abundantia Entertainment, fundada en 2013 por el antiguo COO de Viacom18 Motion Pictures Malhotra, es conocido por las películas de Bollywood «Baby», «Airlift» y «Ram Setu», así como los éxitos de transmisión como la franquicia «Breathe» para Video Prime.

Collective Artists Network se ha expandido a través de adquisiciones que incluyen menores de 25 universes, cuentos terriblemente pequeños, laboratorios creativos colectivos y Galleri5, y opera la plataforma social Big Bang que apoya las colaboraciones de creador de marca.

«De ‘Airlift’ a ‘Shakuntala Devi’ y de ‘Iwordio: Ek Prem Katha’ a ‘Ram Setu’, Abundantia ha defendido con orgullo y exitosamente historias y narradores de historias indios», dijo «, dijo Vikram MalhotraFundador y CEO de Abundantia Entertainment. «Con la innovación en nuestro ADN, constantemente superamos los límites de las posibilidades de historias, y estoy encantado de que nos asociemos con Vijay y su increíble equipo en la tecnología y las herramientas de vanguardia colectivas para abarcar para contar una de las historias más icónicas de la India».

«Hanuman Ji no es solo un dios y un faro de nuestra cultura, sino que también es un símbolo de fe eterna, devoción y fuerza para cientos de millones de sus fieles en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de contar esta historia con inmensa gratitud y humildad», agregó Malhotra.

Vijay Subramaniam, fundador y CEO de grupo de Collective Artists Network, dijo: «En Collective, vivimos donde la cultura, los creadores y la tecnología convergen. Con esta película, tenemos la extraordinaria oportunidad de reimaginar la narración cultural cultural para una audiencia que aprecia tanto la tradición como la innovación. Nuestro enfoque está arraigado en la autenticidad y la organización cultural, garantizando la transparencia completa de la audiencia de la audiencia en la AI de la audiencia.