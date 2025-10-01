Película dirigida a AI The Sweet Idleness Drops Trailer después de Tilly Norwood

Productor italiano Andrea Iervolinocuyos créditos incluyen «Ferrari» de Michael Mann, lanzar un nuevo AI El sello y ha anunciado la producción de «The Sweet Odliness» que promociona como «la primera película dirigida por un director virtual».

La película está «concebida para celebrar el lenguaje poético y de ensueño del gran cine europeo» y dirigida «por un agente de IA» llamado «Fellinai», según un comunicado.

«La dulce inactividad» representa «un mañana en el que solo el 1% de la humanidad todavía funciona, transformando el trabajo en un ritual simbólico, mientras que el resto de la población vive en la libertad y el ocio proporcionados por las máquinas», dice la sinopsis proporcionada. «En medio de las factorías de la catedral, los payasos mecánicos y las procesiones surrealistas, los ‘Últimos trabajadores’ se convierten en las máscaras finales de una humanidad que resiste la insolencia del trabajo».

El anuncio de Iervolino, que está envuelto en litigios financieros que se separaron recientemente con la socia comercial Monika Bakardi, se produce como actriz de IA Tilly Norwood ha provocado una reacción violenta de la comunidad interina, lo que llevó a Sag-Aftra a arremeter.

«Por primera vez, los roles tradicionales de la industria del cine se están redefiniendo», dijo Iervolino en el comunicado.

«Andrea Iervolino asume el nuevo papel del humano en el circuito: el supervisor y productor humano que guía, monitorea y garantiza la consistencia creativa y de producción del proceso de IA», agregó.

Andrea Biglione, directora de películas italianas «Almeno Tu Nell’universo», «Neet», «Drony» y productor de la película «Diario di un Maniaco Perbene», «es el desarrollador del sistema y del sistema humano en el salón, un puente entre la intuición algorítmica y la sensibilidad artística humana», según la declaración.

El elenco es proporcionado por el actor+, una agencia interna de la compañía Andrea Iervolino, que funciona con personas reales. Los artistas prestan sus caras, fisicalidad y personalidad para dar vida a los nuevos actores y personajes digitales, señaló la compañía.

«Estos actores digitales, nacidos de la unión de la presencia humana y la tecnología generativa, no existirán solo en la pantalla: continuarán viviendo más allá de la película, a través de las redes sociales, las opiniones, las interacciones y el contenido personal. La compañía Andrea Iervolino define esta nueva dimensión como la existencia de Human Digital: la» existencia social y narrativa «del actor digital en el mundo real y en línea», agregó la declaración.

A continuación se muestra una declaración completa de Andrea Iervolino sobre este proyecto

«Con ‘The Sweet Odliness’ celebramos el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del cine. Nuestra visión es simple y, al mismo tiempo, revolucionaria: unir la sensibilidad humana con el poder creativo de la inteligencia artificial para contar historias que nadie ha imaginado antes.

Quiero aclarar que este nuevo enfoque de producción, dirigido por un agente de IA como director, que involucra a actores digitales creados a personas reales, y se aplica a este proyecto, no tiene la intención de reemplazar el cine tradicional. Más bien, es un método alternativo de creación «.