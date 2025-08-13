Película de terror para liderar nuevamente sobre nadie 2 de Odenkirk

Voluntad «Nadie 2«¿Contre un golpe en la taquilla? La secuela de Universal del éxito de la era de Pandemic» Nadie «, protagonizada por Bob Odenkirk como un padre aparentemente suave que realmente patea traseros y toma nombres, está apuntando de $ 10 millones a $ 12 millones de 3.200 teatros norteamericanos en su fin de semana de apertura.

Eso está marginalmente por delante de la película original de 2021, que debutó a $ 6.8 millones en un momento en que los cines de todo el país estaban comenzando a encender las luces después de Covid. Incluso con ese panel de cine cojeado, «Nadie» logró poder a $ 27 millones a nivel nacional y $ 57 millones a nivel mundial. Luego, la primera película fue lo suficientemente popular en plataformas premium de video a pedido para Universal a Greenlight una secuela, en la que Odenkirk regresa con venganza. En el seguimiento, su personaje Hutch Mansell lleva a su familia de vacaciones a la pequeña ciudad turística de Plummerville y se encuentra en la mira de varios lugareños sombreados. «Nadie 2» tenía un precio modesto de $ 25 millones, justo por encima del precio de $ 16 millones de la primera película.

«Nadie 2» no tendrá la fuerza para destituir «Arma«, Que está en camino al estado de éxito de Sleeper después de superar la taquilla el fin de semana pasado con $ 43.5 millones. El thriller de Rach Cregger de Zach Cregger busca repetir el número 1 con estimaciones de $ 20 millones a $ 22 millones en su segundo año, una mejor espera que la película de terror promedio. Eso es porque las» armas «se están beneficiando de una gran revisión y una sola noticia. Hasta ahora, la película ha generado $ 71 millones de $ 71 millones de $ 71 millones de mundos en el mundo. Es lo último en una línea de ganadores comerciales para Warner Bros. después de «una película de Minecraft», «Sinners», «Final Destination Bloodlines» y «Superman».

Comprar por el puesto número 2 contra «Nadie 2» es el «Freakier Friday» de Disney con proyecciones de $ 10 millones a $ 12 millones en su segundo fin de semana. La película de PG, reuniendo a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis como madre e hija que intercambia lugares, ha ganado $ 28.5 millones en América del Norte y $ 43 millones en todo el mundo después de tres días de lanzamiento.

El otro recién llegado de este fin de semana, el thriller de crimen de Spike Lee «más alto 2 más bajo», abrirá en lanzamiento limitado en aproximadamente 300 pantallas. Adaptado de la película japonesa de 1963 de Akira Kurosawa «High and Low», el remake moderno sigue a un poderoso magnate de la música que está atacado por una trama de rescate. Denzel Washington protagoniza la película A24, su primera colaboración con Lee desde «Inside Man» de 2006, junto al elenco de ASAP Rocky, Jeffrey Wright y Ice Spice. Las revisiones han sido positivas, con Variedad CRÍTICO DE PELÍCULO JEFE PETER DEBROGE Elogiando a Lee por «entregar una película de género de búsqueda del alma que entretiene y al mismo tiempo sonar la alarma sobre hacia dónde podría dirigirse la cultura».

En este punto, la taquilla general es 7.5% antes del año pasado, pero un 23% detrás de 2019, el último año pre-pandemia, según ComScore. Con ingresos de verano en $ 3.2 mil millones hasta mediados de agosto, las esperanzas de la industria del cine de alcanzar la esquiva marca de $ 4 mil millones podría ser más difícil de lo que muchos observadores de taquilla predijeron al comienzo de la temporada de palomitas de maíz. Por otra parte, Hollywood ama un final de giro.