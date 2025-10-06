Película de terror español ‘Lily’s Ritual’ adquirido por Black Mandala

Atuendo de ventas con sede en Nueva Zelanda Mandala negra ha adquirido derechos de ventas internacionales al «Ritual de Lily», la función de terror español del director Manu Herrera, que recibirá su estreno mundial en Brimmfest en Manchester, Reino Unido

«Lily’s Ritual» marca un retorno al horror práctico impulsado por los efectos, con la producción utilizando la composición protésica y las técnicas tradicionales de FX para aproximadamente el 90% de la película. Pedro de Diego supervisó el enfoque, uno de los principales artistas de maquillaje protésicos de España, que diseñó cada efecto individualmente durante la fase de escritura de guiones para garantizar la consistencia y el impacto cinematográfico.

Ambientada durante el equinoccio de otoño de 1999, la película sigue a cuatro amigos que se reúnen en una cabaña aislada para realizar una iniciación de brujería. Lily, interpretada por Maggie García en su primer papel principal, es elegida para representar el elemento del aire. El ritual da un giro oscuro cuando Lily descubre que en realidad está destinada como un sacrificio al demonio Lilith.

El elenco también incluye a Patricia Peñalver como Lola, la cabeza del aquelarre; La actriz británica Eve Ryan como Laura; Elena Gallardo como Leo; y YouTuber Mike Fajardo como Adam, el único personaje masculino de la película. Fajardo aporta un seguimiento sustancial de las redes sociales, con más de 12 millones de seguidores en las plataformas.

Herrera coescribió el guión con Javier Fernández Moratalla. El equipo técnico incluye al director de fotografía Felipe Alba, al diseñador de sonido Fernando Pocostales (ganador del premio 2023 Ondas), el compositor Joan Martorell y la diseñadora de producción Marina Viancini. Jorge Redondo se desempeña como productor ejecutivo de The Room Films y Chukumi Studio, con los productores asociados Nicolás Onetti y Michael Kraetzer.

La producción ha desarrollado una estrategia transmedia para extender el alcance de la película más allá del lanzamiento teatral, incluido un cómic ilustrado por Paco de la Fuente (El Habitante), programado para coincidir con el estreno de la película. El proyecto también incluye un podcast con temática de terror centrado en el personaje de Lilith, bajo la dirección creativa de Pocostales.

La 17ª edición de Grimmfest se ejecuta del 9 al 12 de octubre.