Película de Rivals Divine, Wild Reverence Prequel: Rebecca Ross Entrevista



Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de la precuela de «Divine Rivals» de Rebecca Ross «,Reverencia salvaje«Lanzado el 2 de septiembre por los libros de los sábados.

Rebecca Ross está en su propio mundo en este momento.

Mientras que la autora más vendida está en el mal estado de promover su nuevo libro, «Wild Reverence», está esperando ansiosamente el primer borrador del guión para la adaptación cinematográfica de «Divine Rivals», que fue el primer libro de su serie «Letters of Enchantment», que consiste en el «Divine Rivals» de abril de 2023 y el secuacol de diciembre de 2023 «Vows sin ruidosos». El 2 de septiembre, lanzó la precuela «Wild Reverence», que brinda a los fanáticos una mirada más profunda a los dioses y mortales del mundo de fantasía y una nueva historia de amor.

«Así que en este momento, el guión de ‘Rivals divinos’ está siendo escrito actualmente por Sofia Álvarez, y estoy muy emocionado», dijo Ross a Variedad. “No puedo esperar para ver qué se le ocurre. Así que esta primera película es solo ‘rivales divinos’. Entonces, si los ‘votos despiadados’ también se adaptaron, también sería lo suyo. Juntos.

Ross dijo que el movimiento debería venir «muy, muy pronto», y agregó: «Sofía tenía un cierto número de semanas para escribirlo, por lo que tengo ganas de acercarme al final del año, su fecha límite para el guión debería ser semi pronto».

Mientras que «Rivales Divinos» y «Votos despiadados» siguen la historia de amor de los mortales Iris Winnow y Roman Kitt, «Wild Reverence» se centra en el dios Matilda, que ocupa la posición como el Mensajero Divino de los Dioses, entregando cartas entre los ámbitos y el mundo mortal y el mundo mortal que yacía entre los dos. Cuando Death le pide a Matilda que traiga una carta a un mortal advirtiendo sobre su inminente final, descubre que el hombre, Vincent, es su amigo de la infancia perdido que se ha convertido en un señor que trabaja para proteger a su pueblo de la guerra.

Ver más de VariedadLa entrevista con Ross a continuación.

Al final de «Wild Reverence», tenemos a Vincent y Matilda juntos por fin, pero nunca los vemos casarse formalmente después de tanto tiempo fingido estar casado. ¿Puede confirmar para los lectores si se lleva a cabo una boda real después de que los dejemos para vivir sus días?

Sí, creo que es seguro asumir que con Vincent y Matilda, los votos finalmente se intercambiaron entre los dos. Porque creo que para Matilda, eso es una cosa que realmente le preocupa: el hecho de que un voto puede sostener a un Dios. Pero, por supuesto, ella ama y confía por completo a Vincent. Lo veo eventualmente, como probablemente en su propiedad, debajo de un roble junto a un río, intercambian sus votos.

¿Marca «reverencia salvaje» el final de la serie «Letters of Enchantment» para usted, o está abierto a regresar al mundo para otra precuela o secuela?

Así que nunca digo nunca, así que si tuviera otra idea para este mundo, lo haría al 100%. Pero casi tendría que molestarme, como si no pudiera dormir por la noche porque estoy pensando en eso. Tendría que tener una trama realmente buena para acompañarlo. Y creo que el arco de Iris y Roman está completo, simplemente no puedo verme arrastrándolos a través de otra prueba. Pero al construir un mundo de fantasía es divertido porque tienes todas estas ideas diferentes que puedes continuar desarrollando el mundo o este elenco de personajes, también, te encantan. Entonces siento que podría suceder. Pero diré, en este momento, estoy trabajando en una serie completamente nueva. Son mis próximos libros de fantasía para adultos. Un mundo completamente nuevo, personajes completamente nuevos que me entusiasman mucho.

¿Cómo decidiste cuántos dioses y diosas incluir en el libro, y cuál sería el más prominente en la historia de Matilda, como Bade?

Realmente, realmente disfruté este aspecto del libro, solo poder llevar a los lectores más profundos en ambos reinos. Tuve que rinderme un poco, porque podría haber seguido mencionando tantos otros dioses y diosas en la historia y frenándola enormemente. Entonces, ¿quiénes son los que realmente me gustaría que aparezcan? Pero la forma en que surgió Bade fue totalmente orgánico y luego, una vez que lo encontré, él era tan sólido. Diré que uno de mis tropos favoritos es como el gran hombre corpulento que viaja con un niño pequeño y adorable, lo amo tanto. Y «God of War» es uno de mis videojuegos favoritos: tienes Kratos, este hombre grande, corpulento y emocionalmente cerrado que viaja con el dulce y lindo Atreus. Me encanta tanto. Así que creo que, como con Bade y Matilda, podría imaginarlos a los dos, aunque no están viajando, tienen esa dinámica.

Además de la opción de cine y televisión, ¿te gustaría ver uno de tus obras adaptados en un videojuego algún día?

Me encantaría eso, definitivamente sería un elemento de la lista de deseos. Me encanta los juegos, y muchas veces cuando estoy en la fecha límite, generalmente es muy agotador y siento que soy gollum en una cueva porque estoy encorvado por mi computadora portátil tratando de escribir tantas palabras como sea posible o revisar. Y luego, cuando envíe el manuscrito, es un alivio y, por lo general, al día siguiente, me quedaré en pijama y jugaré videojuegos todo el día. Y eso es lo que hago para recompensarme cuando giro un libro y salgo de los plazos, como si solo estuviera jugando videojuegos y simplemente disfrutar de la creación de otra persona. Pero me encantaría ver eso.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.