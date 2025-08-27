Kevin SpaceyLa primera película como director en más de 20 años fue escrita por y protagonizada por un hombre buscado por las autoridades estadounidenses por ser parte de un supuesto esquema Ponzi de criptomoneda.

«El portal de la fuerza» – anunciado por Variedad En Mayo Y parte de un regreso de Spacey después de caer en la gracia en Hollywood después de múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, es un thriller de acción sobrenatural que se disparó el año pasado en México y en el que el dos veces ganador del Oscar protagoniza junto a Dolph Lundgren, Tyrese Gibson y Eric Roberts. Está programado para ser el primero de los tres capítulos en la llamada «saga Holiguards».

«El portal de la fuerza» también involucra a Vladimir «Lado» Okhotnikov, un ciudadano ruso que en 2023 fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Okhotnikov, quien niega los cargos, ayudó a coescribir la característica, en función de sus propias ideas y estrellas en la película. También figura como uno de los productores a través de su compañía de producción Lado Film. Según su perfil de IMDB, «Portal of Force» marca su debut en la escritura de guiones, co-escribiendo la película con Sergey Torchilin.

Okhotnikov fue uno de los cuatro fundadores de Forsage, una plataforma de inversión de criptomonedas que el Departamento de Justicia Afirmó un «esquema de inversión de Ponzi y Pyramid que recaudó aproximadamente $ 340 millones de los inversores víctimas de todo el mundo». El Departamento de Justicia dijo que, si es declarado culpable, Okhotnikov, junto con sus coacusados ​​Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, enfrentarían una «penalización máxima de 20 años en prisión».

Antes de la acusación, en 2022 se lanzó un caso de la SEC contra Okhotnikov y sus cofundadores de Forsage. Más tarde ese año, Okhotnikov presentó una moción para desestimar el caso civil. En su declaración, afirmó que Forsage no tenía oficinas o cuentas bancarias en los Estados Unidos y «no era una entidad creada bajo las leyes de ningún estado de los Estados Unidos».

En un video en YouTube publicado en agosto de 2022, negó los cargos de la SEC, alegando que «no había víctimas» de Forsage y que ningún participante «se encontraron en una situación de pirámides financieras». A pesar de aparecer en numerosos videos promocionales publicados en plataformas estadounidenses con ciudadanos estadounidenses que promueven el esquema de Forsage, Okhotnikov afirmó que «de ninguna manera había tocado la jurisdicción de los Estados Unidos». Afirmó que Forsage no es una estafa porque «las estafas reales nunca pueden ganar los corazones de las personas».

La SEC se mantiene en espera del resultado del caso penal, pero no se ha establecido una fecha de la corte, mientras que Okhotnikov se ha mantenido fuera de la jurisdicción estadounidense y no ha sido arrestado.

En un correo electrónico a VariedadOkhotnikov nuevamente afirmó que la acusación en su contra era «infundada» y afirmó que «nunca se había presentado pruebas» contra él y «no se han emitido fallos judiciales». Agregó que las «meras publicaciones de una acusación, hechas por SEC y DOJ, se informaron en los titulares como si ya se hubiera establecido la culpa».

Okhotnikov dijo que «las autoridades estadounidenses no han tomado» no más medidas «en los casi tres años posteriores. «El único desarrollo fue la publicación de la acusación en sí, que se extendió en cientos de puntos de venta, a menudo con titulares engañosos», agregó, alegando que le había causado «daño dañar [that] fue más allá de la reputación «.

«El Portal of Force», que tiene un presupuesto de alrededor de $ 10 millones «, se establece en el contexto de un mundo de los futuros cercanos fracturados por las fuerzas sobrenaturales ocultas, donde dos facciones guerreras antiguas libran una guerra secreta para el control del destino de la humanidad.

Según el fundador de Behind MLM, un sitio web que informa sobre fraude financiero, la trama de la película es «extremadamente similar temáticamente» a cortometrajes que Okhotnikov subió al canal de Forsage YouTube. Según los informes, estos videos fueron retirados recientemente.

Ellegdy Media Group, que es el productor principal y principal financiero de «The Portal of Force», dice Variedad Ese Okhotnikov no realizó ninguna inversión en «Portal of Force», mientras que su crédito de productor fue otorgado por permitir que la producción usara su estudio y sus instalaciones de postproducción en Dubai, donde reside. Variedad También contactó a Spacey para hacer comentarios.

Un trailer del «Portal of Force» se mostró a puerta cerrada en Cannes, pero se le dará una presentación especial en una cena de gala en Venecia, a la que se espera que asista Spacey. La película, el último peldaño en un regreso desde que fue declarado no culpable de múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada en un juicio judicial de alto perfil en 2023, marca la primera película de Spacey como director desde «Beyond the Sea» de 2004, en la que protagonizó Kate Bosworth, John Goodman y Bob Hoskins.