Película de Frankenstein con Christian Bale, Jessie Buckley

¡Ella está viva! Warner Bros. Pictures ha lanzado el primer trailer de la película monstruosa de Maggie Gyllenhaal «La novia«Protagonizada por Jessie Buckley y Bala cristiana.

La sinopsis oficial de la película dice: «Una solitaria Frankenstein viaja a la década de 1930 en Chicago para buscar la ayuda de un Dr. EuPronius para crear un compañero para sí mismo. Los dos revitalizan una joven asesinada y la novia nace. Está más allá de lo que cualquiera de ellos pretendía, encendiendo un romance combustible, la atención de la policía y un movimiento social y radical salvaje y radical».

Inspirada en la novela de James Whale «Bride of Frankenstein» y la novela de «Frankenstein» de Mary Shelley, «The Bride», «The Bride», Buckley, en el papel titular, mientras que Bale interpretará al monstruo de Frankenstein. El elenco también incluye a Penélope Cruz como Myrna, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough y Jake Gyllenhaal.

En abril de 2024, Maggie Gyllenhaal publicó Photos de primera miradaIncluyendo una prueba de cámara con Bale en el maquillaje completo de Frankenstein. La tripulación de la película incluye al director de fotografía de «Joker» Lawrence Sher, la diseñadora de vestuario «Cenicienta» Sandy Powell y la diseñadora de producción de «Elvis» Karen Murphy. «The Bride» es el segundo esfuerzo de dirección de Gyllenhaal, luego de «The Lost Daughter» de 2021, que atrapó tres nominaciones a los Premios de la Academia y también protagonizó Buckley y Sarsgaard.

«The Bride» de Gyllenhaal es una de varias películas de Frankenstein en camino, incluida una versión en Netflix dirigida por Guillermo del Toro protagonizada por «Euphoria» y «Saltburn» Jacob Elordi como el monstruo reanimado. La película de Del Toro también está protagonizada por Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz.

Warner Bros. lanzará «The Bride» en los cines e Imax el 26 de septiembre.

Mira el trailer a continuación: