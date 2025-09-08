Película de conciertos de Mitski ‘The Land’ Gets Theatrical Lleged: Tickets

Mítico ha anunciado una nueva película de conciertos, «The Land», que recibirá un lanzamiento teatral limitado a partir del 22 de octubre.

Cortesía de la lanzamiento de Trafalgar, la película se proyectará en 630 cines en 30 países. Fue filmado durante tres noches en el Teatro Fox de Atlanta durante la gira de 2024 indie rockero en apoyo de su álbum «The Land Is inhospitals and So We Are We».

Entradas a la película estará disponible para su compra a partir del 15 de septiembre.

«Mitski es un artista visionario y un artista convincente y su primera película de concierto es igual de especial: es un privilegio traer esta película a los cines y fanáticos de Mitski en todo el mundo», dijo Marc Allenby, CEO de Trafalgar Liberting.

La película de concierto captura a Mitski junto con una banda de siete piezas, entrando y saliendo de un foco de luz radiante y sombras oscuras. El diseño del escenario, de Andi Watson, «evoca los temas de aislamiento, el anhelo y la belleza salvaje de la conexión humana, con elementos visuales que cambian de un minimalismo sorprendente a un tableau exuberante y de ensueño», según un comunicado de prensa. El espectáculo fue coreografiado por Monica Mirabile, y la lista de canciones incluía canciones de «The Land Is inhospitals y So Are We», así como las reelaboraciones de canciones en su discografía.

«Mitski: The Land» está dirigida por Grant James, quien ha dirigido videos musicales y películas de conciertos para artistas como el padre John Misty y Tedeschi Trucks Band. El productor de larga data de Mitski, Patrick Hyland, mezcló la película. Es producido por Moniker Films y Good Harbor Music en asociación con películas de clase trabajadora y océanos muertos.