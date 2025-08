Película de Colleen Hoover después de ‘termina con nosotros’

Paramount Pictures ha lanzado el trailer de «Lamentándole«, La película de drama romántico basada en Colleen HooverLa novela de 2019 del mismo nombre.

«Lamentando usted» explora la tensa relación entre la joven madre Morgan Grant (Allison Williams) y su hija Clara (McKenna Grace), particularmente después de la trágica muerte del esposo de Morgan y el padre de Clara, Chris (Scott Eastwood). Además de Allison Williams, McKenna Grace y Scott Eastwood, el cine está protagonizada por Dave Franco, que interpreta a Jonah, el interés amoroso de Morgan después de la pérdida de su esposo, así como a Mason Thames, Willa Fitzgerald y Clancy Brown.

Josh Boone («The Fault in Our Stars») dirigió la película de un guión de Susan McMartin («After»). Robert Kulzer produjo «Remendo You» para la película de Constantin junto con Flavia Viotti, Harbinger Pictures ‘Brunson Green and Frayed Pages Anna Todd. Hoover se desempeñó como productor ejecutivo junto a Williams, Franco y Grace.

«Remetting You» es el último bestseller de Colleen Hoover que se dirige a la pantalla grande, después de la adaptación cinematográfica 2024 de «It termina con nosotros». Protagonizada por Blake Lively y el director Justin Baldoni, «termina con nosotros» superó las expectativas de la industria con un enorme bruto de taquilla global de $ 350 millones.

Otra próxima adaptación cinematográfica de una novela de Colleen Hoover es «Verity», producida por Amazon MGM Studios y programada para su lanzamiento en mayo de 2026. Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh, un escritor luchador que aprovecha la oportunidad de toda una vida: completar una serie de thriller más vendida del renunciado Verity Crawford, interpretado por Anne Hathaway. Josh Hartnett también protagoniza el próximo thriller romántico psicológico como el esposo de Verity, Jeremy.

«Lamentando tú» se abre en los cines el 24 de octubre.

Mira el trailer a continuación.