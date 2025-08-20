Película de Archie Comics en las obras de Phil Lord y Chris Miller

Phil Lord y Christopher Miller, el dúo cinematográfico detrás de «Spider-verse», «The Lego Movie» y «21 Jump Street», están trayendo Archie Comics a la pantalla grande.

Producirán la película con Aditya Sood, presidente de su productora Lord Miller, a través de su primer acuerdo con Universal Pictures.

El escritor de cómics Tom King está escribiendo el guión, aunque los detalles de la trama no se han confirmado. No está claro en este momento si el proyecto será animado o de acción en vivo.

«Somos fanáticos desde hace mucho tiempo de Archie, Veronica, Betty y la pandilla en todas sus iteraciones», dijeron Lord y Miller. «Cuando escuchamos la toma de Tom King sobre el material clásico, pensamos instantáneamente que tenía sentido como una película de eventos para todas las audiencias, tanto fanáticos de toda la vida como una generación completamente nueva. Estamos muy emocionados de llevar a estos queridos personajes a la pantalla grande».

Emma Watts, quien trajo el proyecto a Lord Miller con King, producirá la película sin título junto con el editor Jon Goldwater. El vicepresidente senior de desarrollo de la producción de Universal, Britt Hennemuth, y la directora de desarrollo de la producción, Christine Sun supervisará el proyecto para el estudio.

En los 85 años de historia, Archie Comics ha vendido más de 3 mil millones de cómics en docenas de idiomas en todo el mundo. Los personajes de Archie, Betty y Veronica, Jughead, Reggie, Sabrina the Teenage Witch, Josie and the Pussycats y Katy Keene han aparecido en programas de televisión recientes como la serie CW «Riverdale» y las «aventuras escalofriantes de Sabrina» de Netflix.

La próxima película de Lord and Miller es «Project Hail Mary», una epopeya de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling que se lanzará en los cines en marzo de 2026. También están produciendo y escribiendo la tercera película de «Spider-verse» en la franquicia, «Spider-Man: Beyond the Spider-Viever», establecido para junio de 2027.