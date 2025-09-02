Película ‘Call of Duty’ en las obras de Paramount Skydance

Supremo ha firmado un acuerdo cinematográfico con el editor de videojuegos propiedad de Microsoft Activisión para traer su «Obligaciones«Franquicia a la pantalla grande.

Según la asociación, Paramount desarrollará, producirá y distribuirá una película de acción en vivo basada en el universo «Call of Duty», que abarca más de 30 juegos principales lanzados desde el «bacalao» original debutó en 2003. La valoración del mega acuerdo no se reveló.

Las fuentes dicen Variedad Eso, si bien el PACT se centra específicamente en hacer una gran película «Call of Duty», el acuerdo abarca el potencial para que Paramount expanda el universo «COD» en la película y la televisión.

Todavía no hay detalles sobre cuál será el enfoque de la película «Call of Duty», aunque la franquicia de videojuegos es en su núcleo una serie de títulos militares de tiradores en primera persona. Muchos de los juegos tienen historias y personajes interconectados, como la substiting de «Black Ops» del desarrollador Treyarch, que es A punto de lanzar «Black Ops 7» este otoño.

El pacto de «Call of Duty» se produce un mes después de que Paramount cerró su fusión de $ 8 mil millones con Skydance de David Ellison y es el último en una línea de movimientos salpicados. Desde que se aprobó la fusión, la compañía atrajo a los creadores de «Stranger Things» a los Duffer Brothers de Netflix y desembolsó $ 7.7 mil millones para convertirse en el hogar de Ultimate Fighting Championship Events durante siete años.

Ahora establecido dentro de Microsoft Gaming, Activision era parte de una mega femeradora hace solo dos años, cuando Microsoft completó su compra de $ 68.7 mil millones de Activision Blizzard, que le dio al control de la compañía tecnológica sobre «Call of Duty» y muchos otros títulos populares de videojuegos.

Durante años, Hollywood tuvo problemas para descifrar el código en las adaptaciones de los videojuegos, pero más recientemente ha encontrado el éxito, produciendo adaptaciones de pantalla exitosa de «Mortal Kombat», «Super Mario Bros.» Y, este año, «una película de Minecraft». Paramount ha obtenido previamente su adaptación de «Sonic the Hedgehog», que ha generado secuelas y espectáculos de transmisión spin -off.

Con «Call of Duty», tiene acceso no solo a las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos, una que ha vendido 500 millones de copias a nivel mundial y obtuvo $ 30 mil millones en ingresos a partir de 2022, sino también una franquicia de videojuegos que no se ha adaptado previamente para películas o televisión.

«Como fanático de toda la vida de ‘Call of Duty’, esto es realmente un sueño hecho realidad», dijo Ellison, quien se desempeña como presidente y CEO de Paramount, en un comunicado. «De las primeras campañas aliadas en el original ‘Call of Duty’, a través de ‘Warfare Modern’ y ‘Black Ops’, he pasado innumerables horas jugando esta franquicia que me encanta. Ser confiado por Activision y Players en todo el mundo para llevar este extraordinario universo narrador de historias a la pantalla grande es tanto un honor como una responsabilidad que no tomamos ligeramente».

«A lo largo de su historia, ‘Call of Duty’ ha capturado nuestra imaginación con una acción increíble e historias intensas que han reunido a millones de personas de todo el mundo, y que se centran en hacer que los juegos increíbles de ‘Call of Duty’ sigan siendo inquebrantables», dijo el presidente de Activision, Rob Kostich, en un comunicado. «Con Paramount, hemos encontrado un socio fantástico con el que trabajaremos para llevar esa acción visceral e impresionante a la pantalla grande en un momento cinematográfico definitorio. La película honrará y expandirá lo que ha hecho que esta franquicia sea excelente en primer lugar, y no podemos esperar para comenzar».