Película biográfica sobre el filósofo Bertrand Russell, ganador del Premio Nobel, en desarrollo

Un largometraje que narra la vida de Bertrand Russell está avanzando, marcando la primera película biográfica teatral sobre el filósofo británico que ganó el Premio Nobel en Literatura en 1950 por sus variados y significativos escritos que defienden los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento.

La notable vida y carrera de Russell, que abarca casi un siglo desde 1872 hasta 1970, lo establecieron como una figura pionera en la filosofía analítica y uno de los lógicos más destacados del siglo XX. Más allá de su trabajo innovador en matemáticas, lógica y filosofía, se convirtió en un defensor incansable de la paz y la justicia social.

El filósofo ha sido explorado anteriormente en televisión, sobre todo en el documental de Will Pascoe de 2008 “Las tres pasiones de Bertrand Russell”, que contó con contribuciones de Noam Chomsky y Vivienne Westwood. Sin embargo, este marca el primer tratamiento narrativo de Russell. Además de varios programas de televisión, Russell apareció en la película india de 1967 “Aman” (Paz) como él mismo.

La cineasta y académica danesa-china Amanda Renai Curdt-Christiansen está escribiendo el guión como parte de su investigación de doctorado basada en la práctica en la Universidad De Montfort del Reino Unido. El proyecto cuenta con el respaldo del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido y se está desarrollando junto con la Fundación Bertrand Russell para la Paz.

«Nuestro apetito por historias verdaderas, significativas e inspiradoras está creciendo a nivel mundial, sin duda exacerbado por el clima político actual», dijo Curdt-Christiansen. «El mensaje de Russell es importante y su historia tiene el potencial de resonar en audiencias desde Londres hasta Beijing».

Los realizadores consideran que el compromiso de Russell con el pacifismo, la oposición al imperialismo y los principios humanitarios tiene especial resonancia hoy en día. Su vida de casi un siglo fue testigo de guerras mundiales, agitaciones sociales y transformaciones políticas en múltiples continentes, lo que proporcionó un rico territorio dramático para una película con atractivo internacional.

Actualmente en desarrollo, el proyecto incorporará materiales de los archivos de la Fundación para la Paz junto con consultas de expertos e investigaciones sobre la dinámica del mercado chino y las preferencias de la audiencia. Este enfoque intercultural refleja la ambición del equipo de fomentar las oportunidades de coproducción del este de Asia.

Los antecedentes multiculturales de Curdt-Christiansen la posicionan de manera única para esta empresa. Habla inglés, mandarín, francés y danés, y ha desarrollado su carrera en todos los continentes, habiendo vivido y trabajado en Singapur, Canadá, Francia, China, Dinamarca y el Reino Unido. Sus créditos abarcan curaduría de películas (Cinemateket, Festival de Cortometrajes de Copenhague), programación educativa (CPH:DOX, Escuela Nacional de Cine de Dinamarca) y trabajo de producción con empresas como SAM Productions y Beo Post. También ha dirigido cortometrajes independientes con el apoyo de Directores de Cine Daneses, la Asociación de Actores Daneses y Filmværkstedet Copenhagen.

Hiu Man Chan, que supervisa el proyecto en la Universidad De Montfort y en el UK-China Film Collab, dijo: «El modelo de financiación para el desarrollo de este proyecto cinematográfico es único y único en su tipo. Espero que esta colaboración alternativa pueda arrojar luz sobre una nueva imaginación para los cineastas independientes».

Tony Simpson, director general de la Fundación Bertrand Russell para la Paz, añadió: «Bertrand Russell veneraba los impulsos creativos de las personas. Este proyecto actuará como un puente entre nuestros extensos archivos, nuestra erudición independiente y las industrias creativas».