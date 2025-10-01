Pelculas Pendelton respalda a Sabadete y

Mirachechu Productions de Alex Rey se ha asociado con Películas Pendelton, la compañía de producción de alto perfil fundada por Javier Fesser y Luis Manso («Champions», «Championext»), para producir «Sábado Sabadete» («Saturday Sabadete»), una serie de animación adulta destacada esta semana en en Iberserías & Platino Industria 2025.

Para Películas Pendelton, mejor conocido por los chasquidos de taquilla y los placenteros familiares, el movimiento indica un giro agudo en la animación para adultos, agregando un respaldo de peso pesado a la visión irreverente de Rey.

«Saturday Sabadete» sigue a Sabadete, un gigante Pink Axolotl que gobernó la televisión española en la década de 1980 al humillar a su compañero MostAchón.

Décadas más tarde, Sabadete está en quiebra y olvidada, tramando un regreso con otros estrellas de televisión lavadas, mientras se enfrenta a su antiguo compañero, ahora un poderoso productor decidido a cerrarlo.

Rey, quien dirige, produce y voces a todos los personajes, ya ha entregado un episodio completo de la Biblia, el avance y el piloto. El proyecto primero llamó la atención de la industria en el extraño mercado de España.

«Esta es una serie animada para adultos establecidos y enraizados en España», dijo Rey a Variedad. «Durante años hemos consumido espectáculos como ‘South Park’ o ‘Family Guy’ de los Estados Unidos, pero nunca uno que refleje nuestra propia cultura. Hay una gran audiencia esperando una voz española en este espacio».

Fundada en 2005, Mirachechu Productions comenzó como el vehículo creativo único de Rey, secuencia de comandos, animaciones y expresos de cortometrajes que obtuvieron premios nacionales e internacionales. Su «Pobre Marciano» se proyectó en el Festival de Ottawa, una de las mejores reuniones de animación del mundo.

Sábado Sabadete

Con «Saturday Sabadete», Mirachechu escala en asociación con Películas Pendelton.

La participación de Luis Manso agrega peso de la industria. Junto a Fesser, ha dirigido a Películas Pendelton a algunos de los éxitos más distintivos de España, desde «El milagro de P. tinto» y «Mortadelo y Filemón: misión inverosímil» hasta el éxito fugitivo de «campeones», que superó los 19.1 millones de euros ($ 22.3 millones) en España, liberado por universal.

Para Rey, la alianza marca un salto de los pantalones cortos de culto independientes a la producción a escala industrial, posicionando «Saturday Sabadete» como un intento audaz de impulsar la animación para adultos con una ventaja local en el escenario global.

«Sábado Sabadete» se lanzará el miércoles 1 de octubre como parte del foro de coproducción y financiamiento en Iberseries & Platino Industria 2025 en Madrid.