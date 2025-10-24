Pegadaian, que se compromete a convertirse en un acelerador de inclusión financiera, registra un desempeño brillante en el tercer trimestre de 2025

Jacarta – PT Casa de empeños registró un desempeño financiero alentador en el tercer trimestre de 2025. Pegadaian confirma su posición como líder en el ecosistema del oro y colaborador activo en Ultra Micro Holding (UMi), a través de la innovación de productos y el fuerte compromiso de GCG.

Lea también: Al fortalecer la posición de líder del ecosistema Gold en Indonesia, Pegadaian gana el premio a la mejor innovación a través de cajeros automáticos Gold



Crecimiento de activos registrado del 28,9% interanual con respecto al período anterior de Rp. 100,3 billones aumentaron a Rp. 129,2 billones el 30 de septiembre de 2025. Luego, el préstamo bruto pendiente (OSL) creció un 29,4% interanual de Rp. 83 billones el año pasado a Rp. 107,4 billones al 30 de septiembre de 2025. Mientras tanto, el beneficio neto creció un 27,7% de Rp. 4,44 billones a Rp. 5,67 billones al 30 de septiembre de 2025. Este crecimiento está respaldado por el creciente interés público en soluciones de inversión y empeño de oro flexibles y garantizadas en Pegadaian.



Presidente Director del PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan

Lea también: Celebrando con éxito el Gade Fest 2025, Pegadaian aprecia el desempeño positivo y fortalece el bienestar de los empleados



El director presidente de PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, dijo que este logro también fue respaldado por la presencia del Servicio Pegadaian Gold Bank, lo que significa el papel de Pegadaian en la expansión del ecosistema de oro de Pegadaian, así como del Tring! lo que mejora aún más el compromiso con GOLD Indonesia, en línea con la visión de Pegadaian como líder en ecosistema de oro y acelerador de inclusión financiera.

«Gracias a Dios, Pegadaian ha vuelto a registrar un desempeño brillante. La presencia del Gold Bank Service ha ayudado a mejorar el negocio actual de Pegadaian a través de los productos más completos del Gold Bank Service, uno de los cuales son los depósitos de oro, que son cada vez más demandados por el público, registrando con éxito un saldo de 1,57 toneladas al 30 de septiembre de 2025. La aplicación Tring! también ha comenzado a ser aceptada entre el público, como lo demuestra el 24 de octubre de 2025, 1,35 millones de usuarios se han conectado al trinchar aplicación! Estamos comprometidos a continuar brindando educación y alfabetización sobre la inversión en oro para la comunidad, con la esperanza de mejorar la economía del pueblo», dijo Damar.

Lea también: Pegadaian fortalece el cumplimiento y la transparencia afirma su compromiso antifraude





Presidente Director del PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan

¡La empresa continúa optimizando la aplicación Tring! por Pegadaiano. ¡Intenta! actúa como una solución para transacciones eficientes y fáciles de productos y servicios de Pegadaian sin tener que ir a un punto de venta, para brindar una experiencia nueva y cómoda y aún brindar una sensación de seguridad a los clientes leales que han confiado sus transacciones financieras a Pegadaian.

«Este desempeño positivo no puede separarse de la confianza del cliente. Por lo tanto, la integridad y la seguridad son nuestras principales prioridades. En cuanto a los casos que involucran a personas en varias unidades de trabajo, hemos tomado medidas firmes, implementando el principio de tolerancia cero y cooperando plenamente con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para procesar a estas personas. Pegadaian garantiza la seguridad de los activos de oro de los clientes. Continuamos fortaleciendo GCG y el sistema de monitoreo interno para minimizar los riesgos y garantizar que cada servicio se ejecute de acuerdo con el cumplimiento», dijo damar