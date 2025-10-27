Pegadaian presenta nuevamente un programa de empeño sin intereses, una solución rápida y sencilla para las necesidades financieras de las personas

Jacarta – PT Casa de empeños traer de vuelta el programa Empeñar Sin Intereses, como forma de compromiso para aligerar la carga financiero sociedad en medio de los desafíos económicos actuales. Este programa proporciona una solución rápida y de fácil acceso para las personas que necesitan fondos frescos para necesidades productivas y de consumo.

El director de marketing, ventas y desarrollo de productos de PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, dijo que este programa es una manifestación concreta del papel de Pegadaian como institución financiera que también se centra en cuestiones sociales.

«Pawnshop Cares es nuestra iniciativa para garantizar que todos los niveles de la sociedad puedan alcanzar servicios financieros inclusivos. Entendemos que muchas personas necesitan liquidez rápida, pero están preocupadas por los costos onerosos», dijo Selfie, citado en un comunicado de prensa, el lunes 27 de octubre de 2025.

«A través de este programa, ofrecemos tarifas hipotecarias reducidas, para que las personas puedan utilizar activos de oro u otros objetos de valor sin tener que pagar intereses, lo que en última instancia ayuda a estabilizar las finanzas familiares», dijo.

El empeño sin intereses proporciona una cuota libre de alquiler de capital de 60 días para los productos Regular Pawn y de 30 días para Daily Pawn con un rango de préstamo de IDR 50 mil a IDR 2,5 millones. Este programa se aplica tanto a clientes nuevos como a clientes inactivos o clientes que no han realizado transacciones de empeño desde el 31 de diciembre de 2024.

Este programa especial de empeño sin intereses es válido desde principios de octubre hasta el 31 de noviembre de 2025. Pegadaian invita a todas las personas que necesitan apoyo financiero a aprovechar de inmediato esta oportunidad de oro.

Estos son los términos y condiciones de la Hipoteca Sin Intereses:

1. Válido en todos los puntos de venta Pegadaianos Convencionales.

2, Garantías en forma de: Oro, Electrónica y Motos.

3. Sólo aplica a un NIK durante el período del préstamo hipotecario.

4. NIK debe ser verificado por Dukcapil.

5. Se mantienen los cargos de administración del desembolso del crédito según lo dispuesto.

6. Las cuotas sin intereses no se aplican a las multas.

7. No se aplican tarifas sin intereses a los artículos de garantía que se subastarán.

8. La promoción no se puede combinar con otros programas promocionales (promoción única).

Con la disponibilidad del programa de empeño sin intereses, Pegadaian espera continuar desempeñando su papel como entidad comercial saludable y como fuerza impulsora de la economía popular, garantizando que las personas tengan acceso seguro y confiable a la gestión de sus necesidades financieras.