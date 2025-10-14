Pegadaian gana el premio a la mejor estrategia CX-EX de Indonesia 2025 por integrar la experiencia del cliente y del empleado

Jacarta – PT Casa de empeños llegar atrás otorgar prestigioso «Premio a la mejor estrategia CX-EX de Indonesia 2025».

Este premio fue entregado por SWA Media Group, en actividades de reconocimiento y compartiendo mejores prácticas lo que destaca el éxito de la compañía en alinear la estrategia Experiencia del cliente (CX) y Experiencia del empleado (EX). que tuvo lugar en el Shangri-La Hotel Jakarta, el miércoles (10/08).

El éxito de Pegadaian en el Premio a la Mejor Estrategia CX-EX de Indonesia 2025 muestra el reconocimiento del compromiso de la empresa con la integración de experiencias empleado lo positivo con servicio cliente principal. Esto está en línea con el tema principal de los premios de este año: lograr un excelente crecimiento empresarial a través de un liderazgo compasivo y la integración CX-EX.

Este premio confirma la estrategia de Pegadaian de crear un ambiente de trabajo positivo y de apoyo (Experiencia del empleado) impacta directamente la calidad del servicio brindado a los clientes (Experiencia del cliente).



«Nos gustaría agradecer a SWA Media Group por este premio. Creemos que empleado feliz es la clave de la creación cliente feliz. «A través del liderazgo compasivo, garantizamos que cada empleado de Pegadaian tenga un ambiente de trabajo positivo e integridad, lo que en última instancia aumenta el desempeño, tanto en términos de empleados individuales como del desempeño comercial general de la empresa», afirmó el director de marketing, ventas y desarrollo de productos de PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti.

Pegadaian invierte constantemente en el desarrollo del talento, el bienestar de los empleados y el cumplimiento de la integridad (GCG), garantizando que los empleados estén motivados y herramientas adecuado para brindar el mejor servicio.

Pegadaian también continúa transformándose, especialmente en el sector digital a través del desarrollo. súper aplicaciones ¡Intenta! y mejorar la calidad del servicio salida La forma física es prueba del compromiso de Pegadaian de brindar servicios rápidos, fáciles y seguros para todos los clientes, desde el segmento Ultra Micro hasta el corporativo.

Este premio es una fuerte motivación para que PT Pegadaian continúe fortaleciendo su estrategia de integración CX-EX. Al hacer de los empleados el principal activo y los clientes la prioridad, Pegadaian confía en poder seguir impulsando el desempeño positivo de la empresa y mantener su posición como «Líder en el ecosistema del oro y acelerador de la inclusión financiera» en Indonesia.