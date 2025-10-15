Pegadaian fue nombrada «Mejor marca en popularidad» en 2025

Jacarta – En medio de lograr un desempeño brillante, PT Casa de empeños recibió reconocimiento como empresa de servicios financieros no bancarios en la categoría «Mejor popularidad de marca en la categoría de financiación especial», a través del séptimo evento de premios de Indonesia Premios Mejores Financieros 2025 que fue organizado por The Iconomics, en el edificio Dhanapala, Yakarta, el jueves (10/09/2025).

En la misma ocasión, el Director de Finanzas y Planificación Estratégica de PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, también fue nombrado uno de los «20 premios CFO más innovadores de Indonesia 2025». Este premio se otorga en reconocimiento a la innovación y el liderazgo de un director financiero en la gestión de una estrategia financiera corporativa adaptable y sostenible en medio de los desafíos económicos.

Ferdian Timur Satyagra, Director de Finanzas y Planificación Estratégica de PT Pegadaian

«Este premio es una prueba clara del arduo trabajo y el compromiso de todos los empleados de Pegadaian para brindar el mejor servicio a la comunidad. El título de ‘Mejor popularidad de marca’ nos impulsa a continuar innovando y manteniendo la confianza del público, para unirnos y crecer juntos, Goldenizing Indonesia», explicó Ferdian.

Ferdian también añadió: Este premio fortalece el compromiso de Pegadaian de continuar innovando, ampliar la gama de servicios y contribuir activamente a apoyar la inclusión financiera en Indonesia. Pegadaian seguirá esforzándose por mantener la calidad del servicio y seguir desarrollando productos que sean relevantes para las necesidades de los clientes.

Actualmente, PT Pegadaian continúa cumpliendo su compromiso de contribuir al país apoyando el programa de caridad del gobierno. Actualmente, Pegadaian está ampliando su negocio con la introducción del servicio Gold Bank, que fue inaugurado por el presidente Prabowo el 26 de febrero de 2025.

No solo eso, marcando un nuevo capítulo en la transformación digital, Pegadaian también lanzó las súper aplicaciones más nuevas, Tring. por Pegadaiano. Esta innovadora aplicación se presenta como un ecosistema financiero digital integrado que une todos los servicios de empeño, inversión en oro y financiación en una plataforma de fácil acceso. ¡Lanzamiento de Tring! tuvo lugar en The Gade Tower Ballroom, Yakarta, el miércoles (10/07/2025).

¡Intenta! fue desarrollado para responder a las necesidades de la sociedad moderna que desea soluciones financieras que sean rápidas, seguras y sencillas, un compromiso que se refleja en el lema #StartFromTring!.

Acerca de las casas de empeño

PT Pegadaian se fundó en la ciudad de Sukabumi, Java Occidental, el 1 de abril de 1901. No solo opera en la industria de empeño, Pegadaian también tiene una variedad de productos y servicios, como inversiones basadas en oro que pueden ser propiedad del público de una manera sencilla, incluidos Gold Savings, Gold Installments y Gold Arisan. Mientras tanto, para los productos financieros, Pegadaian ofrece productos financieros para el Hajj y la Umrah, microcrédito, crédito para vehículos y Sharia KUR. Al unirse a Ultra Micro Holding en 2021, Pegadaian, junto con BRI y PNM, se comprometen a apoyar a las mipymes para que asciendan de clase.