Pegadaian fortalece el cumplimiento y la transparencia afirma su compromiso antifraude

Jacarta – Casa de empeños destacó su seriedad para erradicar la práctica fraude en todas las líneas de negocio. El compromiso antifraude de Pegadaian quedó marcado por una Declaración Antifraude el 13 de marzo de 2025, firmada por el Consejo de Administración y seguida por todos los empleados.

Lea también: Vía TRING! por Pegadaian, BRI Group presenta la súper aplicación Digital Gold para ampliar la inclusión financiera



Esta declaración es la base principal para fortalecer la supervisión interna, imponer sanciones estrictas a los perpetradores, así como educación continua. Tras la declaración, la empresa celebró seminarios antifraude en 12 oficinas regionales de toda Indonesia en colaboración con la Fiscalía, además de realizar formaciones periódicas, campañas internas e incluso firmar el Pacto. Integridad con el lema “Las Casas de Empeño Limpias Comienza Conmigo” por parte de todos los empleados.

«Desde el principio, nos hemos comprometido a tomar medidas firmes contra toda práctica fraudulenta. Estamos tratando de colaborar con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, informando y tomando medidas firmes contra los perpetradores de fraude. Esto es una prueba clara de la seriedad de la empresa en el mantenimiento de la integridad y la confianza pública», dijo el director presidente de PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, citado el sábado 18 de octubre de 2025.

Lea también: Al lanzar la aplicación Tring, Pegadaian facilita el acceso a inversiones en oro en minutos



Reveló que Pegadaian también invita a todo el personal de la empresa, los clientes, los socios y la comunidad a desempeñar un papel activo en el mantenimiento de la integridad mediante la utilización del Sistema de Denuncia de Whistleblowing (WBS). WBS es un medio oficial proporcionado para denunciar sospechas de fraude, violaciones de la ética, la ley, la política de la empresa o conflictos de intereses (incompatibilidad).

Lea también: Pegadaian fue nombrada «Mejor marca en popularidad» en 2025



Este sistema garantiza la confidencialidad, seguridad y anonimato del denunciante, para que cada parte pueda presentar denuncias sin miedo. A través de la participación conjunta, Pegadaian cree que se puede mantener una cultura limpia y transparente. Los informes se pueden enviar a través del sitio web oficial. wbs, pegadaian.co.id.

Al fortalecer el cumplimiento y la transparencia, Pegadaian no solo protege la continuidad del negocio, sino que también mantiene su reputación como una institución financiera en la que el público confía. Pegadaian enfatiza que erradicar el fraude es parte de la responsabilidad de la empresa de garantizar servicios limpios y responsables. Estas medidas también están en consonancia con los principios Ambiental, Social y Gobernanza (ESG), especialmente relacionados con la gobernanza (Buen gobierno corporativo).

Esto está en consonancia con la determinación de un sospechoso por parte de la Fiscalía del Distrito de la ciudad de Bekasi contra una de las personas en la sucursal de East Bekasi. Este caso comenzó con un informe oficial presentado por la dirección de Pegadaian el 9 de septiembre de 2025 a la Fiscalía de Bekasi.