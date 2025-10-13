Pegadaian apunta a que las transacciones con oro crecerán un 37 por ciento para fin de año y las nuevas aplicaciones se convertirán en un impulso

Jacarta – En medio de la tendencia inversión en oro que sigue brillando, PT Casa de empeñosoptimista sobre poder publicar un aumento transacción el oro en un 37 por ciento para fines de 2025. Esta empresa estatal presenta la innovación digital a través del lanzamiento de la última aplicación que facilita a las personas realizar transacciones de forma segura y práctica, además de ser un motor para impulsar el crecimiento.

Lea también: Al convertirse en agente de BRILink en las islas Mentawai, esta mujer brinda servicios financieros en medio de limitaciones



El director principal de Pegadaian, Damar Latri Setiawan, explicó que las transacciones que incluyen empeño y cuotas de oro registraron un aumento del 27 por ciento. para lograr objetivo 37 por ciento a finales de año, Damar proyecta un aumento estable de entre 2 y 4 por ciento cada mes.

«Cada mes el crecimiento es de alrededor del 2 por ciento al 4 por ciento. Así que a finales de año (las transacciones de oro) crecieron un 37 por ciento», dijo Damar cuando se reunió en Yakarta el miércoles 8 de octubre de 2025.

Lea también: En solo dos semanas, las transacciones de oro en la aplicación Pegadaiana alcanzaron los 1,5 billones de IDR.



Damar explicó que los esfuerzos de la compañía para lograr este objetivo consisten en brindar conveniencia y comodidad a los clientes al realizar transacciones a través de su nueva aplicación, Tring!. Esta aplicación se presenta como un ecosistema financiero digital integrado que une todos los servicios de empeño, inversión en oro y financiación en una plataforma de fácil acceso.



Director principal de Pegadaian, Damar Latri Setiawan

Lea también: Fortaleciendo la integridad jurídica y la innovación, PT Pegadaian gana los premios de asesoría interna de Indonesia 2025



«Este anillo es una herramienta», dijo Damar.

Dijo que la aplicación Tring ya tiene alrededor de 450 usuarios con transacciones totales que alcanzan los 1,5 billones de IDR. ¡Usuarios de TRING! Su objetivo es llegar a 4 millones de clientes a finales de este año.

Pegadaian implementa un sistema 1:1 para servicios de transacciones de oro, donde cuando un cliente solicita una transacción de Cuotas de Oro o Ahorro de Oro, Pegadaian ha preparado un suministro físico de oro en la cantidad de gramos que se van a realizar. ¡Intenta! garantizar que la seguridad de los datos de los clientes esté garantizada y que los activos de oro propiedad de los clientes estén físicamente garantizados y almacenados con estándares de seguridad adecuados.

El director ejecutivo de BRI Group, Hery Gunardi, acogió con satisfacción el avance de Pegadaian al impulsar el crecimiento de las transacciones de oro a través de la nueva aplicación. Dijo que TRING es una aplicación resultante de la colaboración entre Pegadaian como iniciador y luego BRI como padre que brindó asistencia mediante el despliegue de un equipo de TI para ayudar a revisar la «arquitectura» de esta aplicación.

Hery desplegó un equipo de TI de BRI para ayudar con el sistema de seguridad, UI/UX y realizar pruebas. Se espera que la seguridad y conveniencia de esta aplicación se convierta en una opción para el público o los clientes que desean ahorrar oro, pagar cuotas de oro, empeñar oro, vender oro, comprar oro o depósito que no es.