Peek Sehasa Success Marc Márquez domina en el Circuito de Balaton Park

VIVA – En Motogp GP Hungría 2025 que se celebró en circuito nuevo Parque de balatón, Marc Márquez Aparecer dominante, pero la victoria no es solo una cuestión de habilidades de jinete. Ducati Proporcionar un toque técnico inteligente que se demuestre que es crucial en esta pista estrecha y técnica.

Balaton Park es conocido como un circuito relativamente pequeño y estrecho, y ralentiza el carácter de Motogp moderno. En lugar de cortar el chasis para que el motor sea más ágil, Ducati en realidad hizo un truco encantador: extender el basculante del motor Márquez. Este paso hace el eje trasero hacia atrás, dando más estabilidad al frenar y entrar en la esquina.



Ducati Racer, Marc Márquez

Sylvain Guintoli de TNT Sports creó beneficios para sus corredores con ajustes inusuales para superar el circuito que es más pequeño de lo habitual.

«Eso es brillante. Uccio Salucci nos dice esto», explicó Sylvain Guintoli de TNT Sports, citado por Viva de Chocar Jueves 28 de agosto de 2025.

Este diseño distribuye más pesos al futuro para enfrentar curvas rápidas y consecutivas en Balaton Park.

«Puede pensar que cuando llegues a una pequeña pista como aquí, querrás un agarre trasero un poco más fuerte para que el motor sea más ágil», agregó.

El resultado: Márquez es superior, el motor está más equilibrado

Esta modificación le da a Márquez una ventaja real. No solo ganó la carrera en el séptimo sprint doble-doble en una fila y amplía la distancia a la parte superior de la clasificación, sino que también parece consistente en la pista difícil.

La combinación de estabilidad durante el frenado, la capacidad de respuesta en la curva y la velocidad en la zona de vía corta hace que la motocicleta Ducati GP25 Marc Márquez sea muy competitiva. Este truco hace que Ducati permanezca «de vuelta en la mezcla» con una distribución de rendimiento equilibrada que hace que Márquez pueda estimular su superior.

Rendimiento en un camino de carreras difícil

Balaton Park solo tiene un sendero ideal para atacar, lo que hace que la carrera sea más técnica y exige una alta precisión. Márquez tiene un récord rápido para ajustar su estilo de carrera, una ventaja combinada con la modificación técnica de Ducati proporciona resultados óptimos.

Nuevo debut en el circuito y desafíos de Balaton Park



Marc Márquez probó el nuevo Aero Ducati Desmosedici GP25

Balaton Park es el primer circuito nuevo en Europa desde 2010, su debut en MotoGP se ha convertido en su propio punto histórico. Aunque desafiante, Ducati utiliza sesiones de entrenamiento privado para reconocer las características de las pistas en detalle y aquí es donde la modificación del swingarm aparece como un cambio de juego.

La victoria de Márquez en el GP de Hungría no es solo una cuestión de jinete superior, sino también el fruto del ingenio técnico de Ducati. Al extender el swingm, explotan el carácter de Balaton Park: aumentar la estabilidad y el frenado, así como reducir el agarre trasero que puede interferir con el equilibrio. Esta combinación ha demostrado ser efectiva en circuitos estrechos y técnicos.