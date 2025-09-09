Yakarta, Viva -Damosa banda pop-punk, Pee Wee Gaskins (PWG), quemó con éxito el escenario Pestapora 2025 en Gambir Expo, Jiexpo Kemayoran, Yakarta, que se celebró del 5 al 7 de septiembre. Apareciendo a las 13.30 WIB, su aparición se convirtió inmediatamente en el principal centro de atención en el primer día del festival, además de ser un evento promocional para su último EP, Salute de Pee Wee Gaskins: Gurn the Time Back.

Con el concepto de saludo de Pee Wee Gaskins, esta banda de Yakarta revivió los matices de la música de los 90 con su típico pop-punk envuelto. Miles de espectadores, que estaban dominados por idiotas del partido, fueron mencionados para sus fanáticos leales, inmediatamente empacaron el área del escenario desde el principio. Desplácese para conocer la emoción, ¡vamos!

PWG abrió la lista de canciones con plena energía a través de la canción «Flying», una versión de Gigi que resultó ser relatada justo el mismo día. Una gran sorpresa ocurrió cuando Thomas Budiarto, la legendaria base de Gigi, de repente subió al escenario. Sin dudarlo, inmediatamente tomó el bajo y tocó con Dochi Sadega y sus amigos. De repente, los vítores de la audiencia se hicieron eco de inmediato, creando una colaboración de la generación cruzada que fue tan épica.

A lo largo de la aparición, PWG realizó 10 canciones de reorganización de los años 90, invitando a los amantes de la música a recordar juntos. Otro momento pico ocurrió cuando interpretaron la canción «Dreaming» perteneciente a Base Jam. No solo eso, Sigit Pramono, vocalista Base Jam, también subió al escenario y un dúo con Sansan. La armonía de las dos voces hizo que miles de espectadores cantara con entusiasmo.

La canción «Conservative» (cubierta de los Adams) y «Picnic 72» (portada ingenua), que ya había sido lanzada, también logró despertar el mismo entusiasmo. El arreglo típico de PWG con un toque de sintetizador de Omo y Riff Guitar Ayi hizo que las canciones sonaran frescas sin perder su personaje original.

Para terminar, PWG eligió la canción «Kangen» de Dewa 19

PWG Apariencia en Pestapora 2025 No solo un concierto ordinario, sino una celebración nostálgica que logró unir la generación. Con una colaboración especial y una lista de canciones sorpresa, PWG nuevamente se ha demostrado como una de las bandas pop-punk líderes en Indonesia.

Anteriormente, PWG comenzó un nuevo capítulo sobre su viaje de música después de unirse al sello Wecord Evermore. La banda que consta de Alditsa «Dochi» Sadega (bajo/guitarra/voz), Muhammad Fauzan «Sansan» Santoso (guitarra/voz), Harry «Ayi» Pramahardhika (Guitar/Bass/Vocal Fondo), Reza «Omo» Satiri (Synth/Key (Drums) Step on the Gas By The Gassing The Gassing The Gassing the Gassing the Gassing the Gassing the Gassing the Gassing the Witrow 90.

A través de su último EP, Salute de Pee Wee Gaskins: Gurn the Time Back, trajeron cinco canciones populares en su tiempo: «Picnic 72» (NAIF, 29 de agosto), «Flying» (Gigi, lanzamiento el 5 de septiembre), «I Want» (/Rif, lanzamiento el 12 de septiembre), «Dreaming»

«En realidad, este es nuestro EP continuo en 2018 Salute a los 90. Pero esta vez, no limitamos el rango de ciertos años y nos hacen aún más amplios. Por lo tanto, el concepto es el tributo para las bandas que idolatramos y escuchamos en el pasado. En total hay cinco canciones, y el proceso de selección que estamos haciendo juntos con el equipo Evermore WeCord», explicó Ayi.

Aunque el proceso es de solo unos meses y medio, el viaje a la finalización de este álbum no puede separarse de los desafíos.

«Aunque somos bastante rápidos, solo tenemos que enfrentar obstáculos, especialmente en términos de selección de canciones. Hay algunas canciones que deberían ser una opción, pero desafortunadamente no obtenemos permiso del Creador. Finalmente, tenemos que buscar otras canciones», dijo Omo.