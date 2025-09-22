Pedro Pascal, Sigourney Weaver Star Wars Film

«Star Wars«Los fanáticos están un paso más cerca de regresar a una galaxia muy, muy lejana.

El primer avance del director Jon Favreau «»El mandaloriano y grogu«La próxima película de» Star Wars «protagonizada por Pedro Pascal de su serie Disney+» Mandalorian «, se ha revelado.

«The Mandalorian and Grogu» se anunció por primera vez en enero de 2024 como la próxima película de «Star Wars» en desarrollo, y está programada para llegar a los cines el 22 de mayo de 2026. Además del personaje mandaloriano enmascarado de Pascal y su adorable Sidekick Grogu -Grogu (mejor conocido como Baby Yoda), el elenco también incluye a Siguaury Weaver como un Pilat de Jeremy de Jeremy, Jeremy. y Jonny Coyne como un señor de la guerra imperial.

«Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas», dijo Favreau cuando se reveló la película por primera vez. «La posibilidad de llevar al mandalorian y su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante».

La serie «Mandalorian» tiene lugar después de la caída del Imperio Galáctico en «Star Wars: Return of the Jedi», donde un mercenario solitario (un mandaloriano del planeta Mandalore) se abre paso a través de los tramos exteriores de la galaxia sin ley. En el camino, se encuentra con Grogu (una criatura sensible a la fuerza de la misma especie que Jedi Master Yoda), y los dos forman un vínculo poco probable a medida que recorren la galaxia muy, muy lejos, evitando los vestigios del imperio y se encuentran con personajes de todo el canon de las Wars Wars.

Favreau está produciendo la película junto al presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy y Filoni, Lucasfilm CCO y ex director supervisor de la querida serie animada «Star Wars: The Clone Wars».

Mira el avance completo a continuación.